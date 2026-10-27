İstanbul'da etkili olan sağanak Maltepe ve Bayrampaşa'da su birikintileri oluşturdu - Son Dakika
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İstanbul'da etkili olan sağanak Maltepe ve Bayrampaşa'da su birikintileri oluşturdu

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İstanbul\'da etkili olan sağanak Maltepe ve Bayrampaşa\'da su birikintileri oluşturdu
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İstanbul\'da etkili olan sağanak Maltepe ve Bayrampaşa\'da su birikintileri oluşturdu
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İstanbul'da sabah etkili olan sağanak, Maltepe ve Bayrampaşa'da yollarda su birikintileri oluşturup sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Meteoroloji uyarılarının ardından Bayrampaşa TEM Otoyolu ve Ümraniye'de de birikintiler oluştu, yağışın gün içinde sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Maltepe ve Bayrampaşa'da yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle, Bayrampaşa TEM Otoyolu ve Ümraniye'de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışlı havanın gün içerisinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da etkili olan sağanak Maltepe ve Bayrampaşa'da su birikintileri oluşturdu - Son Dakika
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