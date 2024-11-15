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İstanbul'da FETÖ Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

İstanbul\'da FETÖ Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

FETÖ'nün güncel yapılanmasında görevli iki kişi İstanbul'da yapılan operasyonla yakalanıp tutuklandı.

15.11.2024 11:21
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Derya EVREN KORKMAZ/ İSTANBUl'da FETÖ operasyonunda örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışmada, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren iki şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'nin sözde 'Büyük Bölge Talebe Mesulü' (BBTM) ve Kocaeli ilkokul, ortaokul sorumlusu Mehmet Avcı ile "Latif" kod adlı örgüt mensubu Serdar Aktürk'ün Esenyurt'ta bir evde saklandıkları bilgisine ulaşıldı. Firari olarak aranan FETÖ üyelerinin kaldıkları adreslere önceki gün düzenlenen operasyon düzenlendi. Avcı ve Aktürk gözaltına alındı.

ÖRGÜTE YENİ ELEMAN KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Elde edilen bilgilerden, örgütün hain darbe girişimi sonrasında faaliyetlerine ara vermeden devam ettiği anlaşıldı. Şüphelilerin, bu faaliyetler kapsamında mevcut örgüt mensupları ile irtibatlarını sürdürdükleri, adli işlem gören örgüt fertlerinin FETÖ ile bağlantılarını korumak veya finansal destek sağlamak amacıyla yakın takip altına aldıkları ve örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları belirtildi. Örgüt mensuplarının Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürülebilmesi amacıyla mali destek sağladıkları tespit edildi. Haklarında işlem yapılmış, cezaevinde bulunan, ya da cezaevinden çıkmış kişilere "yardım" adı altında marketlerden "hediye kartları" dağıttıkları da belirlendi. FETÖ'ye yeni eleman kazandırma arayışında oldukları belirlenen şüpheliler, şifreli mesajlaşma yazılımı "Signal" isimli uygulamayı kullandıkları öğrenildi.

YENİDEN YAPILANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Gözaltına alınan Mehmet Avcı'nın "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve Bylock'ta yoğun şekilde yazışmalarının olduğu öğrenildi. Ayrıca Avcı'nın, örgüt bünyesinde sözde Kocaeli ilkokul, ortaokul sorumlusu, lise mesulü ve "Büyük Bölge Talebe Mesulüö (BBTM) olarak örgüt içinde etkin rol aldığı, öğrenci evlerinde sohbet verdiği, onları polis ve askeri okul sınavlarına hazırlayan kişilerden olduğu ifade edildi. Şüphelinin Bankasya'da hesap artışı ve iltisaklı kurumda SGK kaydı da belirlendi. "Latif" kod adlı örgüt üyesinin de aynı ilçede düzenlenen operasyonda yakalandığı bildirildi. İki şüpheli de sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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