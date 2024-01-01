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İstanbul'da Şehitlere Rahmet Yürüyüşünde İsmail Aydemir'e Yumruk Saldırısı - Son Dakika
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İstanbul'da Şehitlere Rahmet Yürüyüşünde İsmail Aydemir'e Yumruk Saldırısı

İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünde, Ege A. isimli kişi, Kelime-i Tevhid Bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attı. Gözaltına alınan Ege A., adliyeye sevk edildi.

İstanbul\'da Şehitlere Rahmet Yürüyüşünde İsmail Aydemir\'e Yumruk Saldırısı
01.01.2024 - 22:04,
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İSTANBUL'da düzenlenen 'Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünde, Ege A., isimli kişi, Kelime-i Tevhid Bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attı. Gözaltına alınan Ege A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da bu sabah yapılan 'Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdüğü sırada, Galata Köprüsü üzerinde Ege. A. isimli kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Ege A., işlemleri Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Ege A., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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