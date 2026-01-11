İstanbul'da Sinema ve Dizi Çekimleri İçin Yeni Dönem: Trafik ve Nüfus Yoğunluğu Dikkate Alınacak - Son Dakika
İstanbul'da Sinema ve Dizi Çekimleri İçin Yeni Dönem: Trafik ve Nüfus Yoğunluğu Dikkate Alınacak

11.01.2026 10:59  Güncelleme: 12:18
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından yürürlüğe giren yeni uygulama, film ve dizi çekimlerini daha planlı ve kontrollü hale getiriyor. Artık çekimler için en az yedi gün önce izin alınacak ve İstanbul üç ana bölgeye ayrılarak düzenlenecek.

(ANKARA) - İstanbul'da film ve dizi çekimleri artık daha planlı ve kontrollü yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin öncülüğünde hazırlanan yeni uygulamayla, İstanbullular, günlük yaşam akışını en az düzeyde etkileyecek ve önceden bilgilendirilecekleri bir sisteme kavuşacak, İstanbul, trafik ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak üç ana çekim bölgesine ayrıldı, kamuya açık alanlarda yapılacak çekimler için en az yedi gün önce ilgili mülki idare amirliğinden izin alınacak.

İstanbul'da film ve dizi çekim süreçlerini daha düzenli, öngörülebilir ve şehirle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan Film Çekimi Uygulama Esasları yürürlüğe girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği öncülüğünde, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda hazırlanan uygulama esasları, İstanbul'da sinema ve televizyon yapımlarının daha planlı ve profesyonel bir zeminde gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli açık hava platolarından biri olan İstanbul'da hayata geçirilen düzenleme; kent yaşamının korunmasını, sektörün operasyonel süreçlerinin hızlandırılmasını ve çekim faaliyetlerinin net kurallar çerçevesinde yürütülmesini amaçlıyor.

Yeni uygulama ile İstanbullular, günlük yaşam akışını en az düzeyde etkileyecek ve önceden bilgilendirilecekleri bir sisteme kavuşacak, yerli ve yabancı yapım ekipleri de sadeleştirilmiş prosedürler ve açık kurallar sayesinde çekim süreçlerini daha rahat ve sistemli biçimde yürütebilecek.

Şehir 3 bölgeye ayrıldı

Düzenleme kapsamında İstanbul, trafik ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak üç ana çekim bölgesine ayrıldı. Yoğun alanları kapsayan birinci bölgede en fazla yedi büyük araçla çekim yapılabilecek; çalışma saatleri kış döneminde 00.00'a, yaz döneminde ise 01.00'e kadar sürebilecek.

İkinci bölgede en fazla on bir büyük araçla, birinci bölge için belirlenen saat esasları çerçevesinde çekim gerçekleştirilebilecek. Üçüncü bölgede araç sayısında herhangi bir sınırlama öngörülmezken, çalışma saatleri daha esnek şekilde uygulanacak. Ayrıca belirlenen gece çekimi bölgeleri sayesinde 23.00–06.00 saatleri arasında çekim yapılmasına imkan tanınacak. Aynı tarihte gerçekleştirilecek farklı çekim setleri arasında ise en az bir kilometre mesafe bırakılması şartı aranacak.

Başvuru süreçlerinde 7 gün kuralı getirildi

Yeni esaslara göre, kamuya açık alanlarda yapılacak çekimler için bildirim ve izin başvurularının, çekim tarihinden en az yedi gün önce ilgili mülki idare amirliğine yapılması zorunlu hale getirildi. Trafik akışını etkileyecek veya yol kapatma gerektiren çekimler için de aynı süre içinde ilgili kaymakamlık ve belediyeye başvurulması gerekecek.

Uygulama esasları, yapım maliyetlerini azaltmaya yönelik önemli kolaylık ve indirimleri de içeriyor. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen projeler ile sahada üç veya daha az büyük araç bulunduran yapımlar, belirlenen ücretin yalnızca dörtte birini ödeyecek. Elde taşınan ekipmanla gerçekleştirilen ve kamu alanını işgal etmeyen çekimlerden ise herhangi bir ücret alınmayacak. Yeni dönemde çevreye ve kent kültürüne duyarlılık da ön planda tutuluyor. Çekimlerden yirmi dört saat önce çevre sakinlerinin bilgilendirilmesi zorunlu hale getirilirken; setlerde tek kullanımlık plastiklerin kullanımının önlenmesi, atık yönetimi kurallarına titizlikle uyulması ve tarihi dokuya zarar verilmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi esas alınıyor.

Denetim ve koordinasyon güçlendiriliyor

Süreçlerin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla her ilçede, kaymakamlık başkanlığında; büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan en az üç üyeli İlçe Çekim Koordinasyon Birimleri kurulacak.

Film Çekimi Uygulama Esaslarına ilişkin tüm detaylara İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Yerel Yönetim, İstanbul, Sinema, Kültür, Güncel, Turizm, Trafik, Çevre, Medya, Dizi, Son Dakika

İstanbul'da Sinema ve Dizi Çekimleri İçin Yeni Dönem: Trafik ve Nüfus Yoğunluğu Dikkate Alınacak

SON DAKİKA: İstanbul'da Sinema ve Dizi Çekimleri İçin Yeni Dönem: Trafik ve Nüfus Yoğunluğu Dikkate Alınacak - Son Dakika
