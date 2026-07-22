İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Avcılar'da yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle rüzgarın sürüklediği tabela yolda yürüyen yayanın üzerine devrildi. Olayı gören kişiler yardıma koşarak tabelanın altında kalan yayayı kurtardı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Fırtına: Tabela Yayanın Üzerine Devrildi - Son Dakika
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