İstanbul\'da Fuhuş Çetesi Çökertildi

İSTANBUL'da internet üzerinde 'Ajans' adı altında açtıkları sohbet grupları üzerinde fuhuşa aracılık ettikleri belirlenen 10 şüpheli polis tarafından yakalandı. Büyük çoğunluğu akraba olan çete üyelerinin, yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri kadınları burada çeşitli yöntemlerle çaresiz bırakarak fuhuşa yönlendirdikleri tespit edildi. Araçlarla kadınları müşterilere götürdükleri belirlenen bazı çete üyelerinin, ifadelerinde korsan taksicilik yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerden 8'i adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından bazı ulusal haber kaynaklarında yer alan, 'Ajans ve menajerlik adı altında internet üzerinde kurulan sohbet grupları üzerinden kadın pazarlandığı ve fuhuşa aracılık edildiği' yönündeki haberleri ihbar olarak değerlendirilerek soruşturma başlatıldı. İhbarda belirtilen grubu mercek altına alan polis ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin ile teknik ve fiziki takip başlattı. Polis ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren çalışmasının ardından çetenin işleyişi ortaya çıkarıldı. Çete üyelerinin yurt dışında hasta ve bebek bakıcılığı, temizlikçilik gibi işler arayan kadınlarla 'Ajans' adı altında iletişime geçerek İstanbul'a gelmeye ikna ettikleri ve kadınların yanlarında getirdikleri para tükenene kadar bekledikten sonra fuhuş yapmaya yönlendirdikleri belirlendi. Çaresiz kalan kadınların fuhuş yapmayı kabul ederek çeşitli otellerde erkeklerle para karşılığında ilişkiye girdikleri tespit edildi.

FUHUŞ ÇETESİNE ÜYE OLMADIKLARINI, KORSAN TAKSİCİLİK YAPTIKLARINI SÖYLEDİLER

Delillerin toplanmasının ardından 23 Mayıs günü saat 06.30 sıralarında harekete geçen polis ekipleri, Sultanbeyli, Pendik, Ümraniye, Kartal, Tuzla ve Küçükçekmece ilçelerinde tespit edilen 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuşa zorlanan 3'ü yabancı uyruklu 4 kadın da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 37 adet fişek, 1 adet şarjör, 1 adet laptop, 1 adet hard disk ve 3 adet flash bellek ele geçirildi. Ahlak Büro Amirliği'ne getirilen 10 şüpheliden 2'sinin ifadelerinde fuhuş çetesine üye olmadıklarını, sadece korsan taksicilik yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Korsan taksici oldukları yönünde ifade veren 2 şüpheliye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine göre toplam 138 bin lira idari para cezası uygulandı.

10 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında yakalanan 4 kadının ise mağdur sıfatıyla ifadeleri alındı. Yabancı uyruklu olan 3 kadın ifadelerinin ardından sınır dışı edilirken, Türk vatandaşı olan kadın ise serbest bırakıldı.