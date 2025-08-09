İstanbul\'da Gazze Protestosu

İSTANBUL'da, İsrail'in iki yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü.

İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı ayırmaksızın on binlerce kişiyi katlettiği Gazze'de devam eden soykırım İstanbul'da protesto edildi. Filistin'e Destek Platformu'nun 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' sloganı ile düzenlediği yürüyüşe, binlerce kişi katıldı. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü.