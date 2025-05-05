İstanbul'da Gazzeli öğrenciler için "Kardeşlik Buluşması" düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da Gazzeli öğrenciler için "Kardeşlik Buluşması" düzenlendi

İstanbul'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye'ye getirilen Gazzeli öğrenciler ve aileleri için "Kardeşlik Buluşması" programı gerçekleştirildi.

05.05.2025 13:08
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İstanbul'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye'ye getirilen Gazzeli öğrenciler ve aileleri için "Kardeşlik Buluşması" programı gerçekleştirildi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve Gazzeli misafirler katıldı.

Programda konuşan Yentür, Gazze'den gelen çocukları İstanbul'da misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, bunun Türk milletinin vicdani ve insani sorumluluğu olduğunu belirtti.

Yaşanan acılara sırtlarını dönemeyeceklerini aktaran Yentür, şunları kaydetti:

"Bu topraklar tarih boyunca mazlumun sığınağı, yetimin yurdu olmuştur. Onların gözlerindeki umudu yeniden yeşertmek için elimizden geleni yapacağız. İstanbul'umuz, merhametin, dayanışmanın, kardeşliğin başkentidir. Şehrimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de zulme karşı duranların, mazluma kucak açanların evidir. Gazzeli yavrularımızı bir gönül halkasına dahil ettik. Onları bağrımıza bastık. Gazzeli evlatlarımızın gözlerine neşe, seslerine cesaret, kalplerine umut olmak için buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz."

Programda, Gazzeli öğrenciler şiir okuyup, Filistin'e özgü ezgiler seslendirirken, Türk öğrenciler ise Filistin kültürüne ait geleneksel Dabke halk oyununu icra etti.

Buluşma, Filistin mutfağına özgü yöresel lezzetlerin misafirlere ikram edilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filistin, istanbul, Türkiye, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

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