İstanbul'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

15.08.2025 22:08
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar ve Küçükçekmece'de asayiş ve narkotik denetimlerini inceledi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kent genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını Bağcılar ve Küçükçekmece'de denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında, narkotik ve genel asayiş suçları başta olmak üzere suçların önüne geçmek ve caydırıcı olmak amacıyla il genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulama, Narkotik, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, kontrolleri yerinde denetlemek için Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki uygulama noktasına geldi.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzuru için bugün Bağcılar'daki 33 noktada Narkotik, Asayiş, Önleyici Hizmetler ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle sahada olduklarını söyledi.

Uyuşturucu tacirleri ve şehir eşkıyalarına karşı mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yıldız, "İstanbul'un her köşesinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

Selami Yıldız, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yıldız, daha sonra Küçükçekmece'deki denetim noktasına geçerek, çalışmaları yerinde izledi.

Kaynak: AA

