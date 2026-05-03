İstanbul'da Giresun Rüzgarı... Belediye Başkanı Köse: "Şehrin Mirasını Korumak Hepimizin Ortak Sorumluluğu"

03.05.2026 10:05  Güncelleme: 11:27
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen 18. Giresun Günleri kapsamında düzenlenen protokol töreninde, "Giresun; yeşilin maviyle buluştuğu, fındığın başkenti, kirazın anavatanı, yaylaların, türkülerinin ve samimiyetin şehridir. Aynı zamanda güçlü dayanışmanın ve köklü kültürün merkezidir. Bu mirası koruyarak geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğu" diye konuştu.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 30 Nisan ile 3 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen 18. Giresun Günleri, Giresun'un zengin mutfağı, el sanatları ve kültürel değerleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Giresun Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Giresun sevdalılarını aynı çatı altında buluşturuyor.

Başkan Köse de düzenlenen protokol töreninde şunları söyledi:

"Bu mirası koruyarak geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur"

"Güzel şehrimiz Giresun'un kültürünü, tarihini, doğasını ve insan sıcaklığını İstanbul'da hep birlikte yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Giresun Günleri vesilesiyle bir araya gelmek, memleket hasretini paylaşmak ve şehrimizin güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Giresun; yeşilin maviyle buluştuğu, fındığın başkenti, kirazın anavatanı, yaylaların, türkülerinin ve samimiyetin şehridir. Aynı zamanda güçlü dayanışmanın ve köklü kültürün merkezidir. Bu mirası koruyarak geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin gösterdiği birlik ve beraberlik, Giresun'un ne kadar güçlü bir aile olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Giresun Belediyesi olarak şehrimizin sadece fiziki değil; sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda da gelişimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü güçlü bir Giresun, birlik içinde hareket eden bir Giresun'dur."

"Bu tür organizasyonlarda her zaman yer almaya devam edeceğiz"

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Giresun Federasyonu Başkanı'mız Sayın Muhterem Memiş başta olmak üzere, yönetimine ve katkı sunan herkese teşekkür ederim. Giresun'un kültürel değerlerini yaşatmaya ve tanıtmaya yönelik olan bu tür organizasyonlarda her zaman yer almaya ve destek veremeye devam edeceğiz."

Protokol konuşmalarının ardından tüm protokol üyeleri sahneye çıkarak fındık kırma etkinliği gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin ardından protokol töreni sona erdi. Program, stant gezileriyle devam etti.

Protokol töreni kapsamında sahne alan Giresun Belediye Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğu, sergilediği gösterilerle izleyenlerden tam not aldı. Yöresel halk oyunlarının sahnelendiği performanslar, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlenirken, gösteriler uzun süre alkışlandı.

Bakan Bak'tan Giresun Belediyesi standına ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da organizasyon kapsamında Giresun Belediyesi standını ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Köse, Bakan Bak'a Giresun'un simgesi olan fındık ve çeşitli yöresel ürünlerden oluşan hediye sepeti takdim etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Giresun'un tanıtımına yönelik çalışmalarına ilişkin de bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında Giresun Belediyesi standı birçok önemli ismi ağırladı. İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM İdari Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Milletvekilleri Elvan Işık Gezmiş, Ali Temür, Nazım Elmas, Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Valisi Mustafa Koç, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Erdem Kılavuz, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, MHP Giresun İl Başkanı Salih Akgün ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi, ilçe ve belde belediye başkanları ve STK temsilcileri belediye standını ziyaret etti.

Giresun Belediyesi standı, yalnızca protokolün değil vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gün boyunca standı ziyaret eden vatandaşlar, Giresun'a özgü ürünleri yakından inceleme fırsatı bulurken, belediyenin tanıtım çalışmalarını da ilgiyle takip etti.

Giresun Belediye Konservatuvarı Halk Oyunları Topluluğu tarafından stant önünde sergilenen gösteriler, etkinliğe ayrı bir renk kattı. Yöresel halk oyunları, izleyenler tarafından büyük beğeni ve alkış aldı.

Köse, etkinlik alanında kurulan belediye, STK ve yöresel ürün stantlarını da ziyaret etti. Görevlilere kolaylıklar dileyen Köse, vatandaşlarla sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi.

Köse, Giresun'un değerlerini İstanbul'da en iyi şekilde tanıtmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

Giresun Günleri, hemşehrileri bir araya getirirken kentin kültürel zenginliklerini geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
"Yeraltı" setinde "koku" iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Define avcıları "Öksürük Baba Türbesi"ni talan etti
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
Trump "Korsan gibi davrandık" dedi, İran'dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
