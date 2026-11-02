İstanbul'da gök gürültülü sağanak yaşamı aksattı, Finans Merkezi'ne yıldırım düştü - Son Dakika
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İstanbul'da gök gürültülü sağanak yaşamı aksattı, Finans Merkezi'ne yıldırım düştü

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İstanbul\'da gök gürültülü sağanak yaşamı aksattı, Finans Merkezi\'ne yıldırım düştü
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İstanbul\'da gök gürültülü sağanak yaşamı aksattı, Finans Merkezi\'ne yıldırım düştü
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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak kentin birçok bölgesinde etkili oldu. Küçükçekmece'de bir sokak sulara gömülürken İstanbul Finans Merkezi binalarının tepesine yıldırım düştü; İstanbullular yürümekte zorlandı.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin birçok bölgesinde etkisini artırdı.

Gök gürültülü sağanakla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular yollarda yürümekte zorluk yaşarken, sürücüler ise trafikte yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, sağanak nedeniyle Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Akıncı Sokak sulara gömüldü.

Arnavutköy, Fatih ve Eyüpsultan'da da cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Maltepe, Kavacık'ta da gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Ümraniye ve Ataşehir sınırlarında yer alan İstanbul Finans Merkezi binalarının tepesine yıldırım düşmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy Fikirtepe'de de çakan şimşek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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