İstanbul'da Gün Boyu Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar Gerçekleşecek - Son Dakika
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İstanbul'da Gün Boyu Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar Gerçekleşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde İstanbul'da önemli açıklamalarda bulunacak. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu, iş gücü verilerini açıklayacak ve İzmir'de birçok etkinlik düzenlenecek.

21.02.2025 09:03  Güncelleme: 10:27
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09.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'da İBB ekiplerinin çalışmalarına eşlik edecek ve açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim- Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ve yapı izin istatistiklerini, 2023'e ilişkin yurt dışında kontrol edilen girişimci verilerini açıklayacak. (ANKARA)

12.00 - Çeşme Belediyesi ve İzmirgaz iş birliği ile Musalla Mahallesi'ne ilk doğal gazın bağlatılmasının açılış töreni gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

13.30 - Tire Çayırlı köylüleri 'bölgedeki ağaç kıyımının durdurulması ve yol projesine dair' Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

14.00 - Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde "Adalet Buluşması" gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - Kazdağları Ekoloji Platformu 'Kazdağları'nda devam eden ağaç talanına karşı' Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

12.00-18.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Manisa Yeniharmandalı Mahallesinde çiftçilerle buluşacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, Manisa Ticaret Borsası'nı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalar birliğini ziyaret edecek, ardından partisinin genişletilmiş İl Divan toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. (JOHANNESBURG)

20.00 - Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor ve ikas Eyüpspor- Beşiktaş maçları oynanacak. (MUĞLA - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Gün Boyu Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar Gerçekleşecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Gün Boyu Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar Gerçekleşecek - Son Dakika
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