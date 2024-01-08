 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik

İstanbul'da, haftanın ilk mesai gününde bir çok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul\'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik
08.01.2024 - 09:36,
Abone Ol

İstanbul'da, haftanın ilk mesai gününde bir çok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'na geçişte Altunizade mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Samandıra Yakacık Caddesi'nde yaşanan otobüs arızası nedeniyle bölgedeki trafik bir süre durma noktasına geldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde de yoğunluk görülüyor.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler ile Avcılar gişeler arasında yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 karayolunda Edirne iskitametinde yaşanan trafik yoğunluğu Beylikdüzü mevkisine kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'ndan D-100 karayoluna bağlanmak isteyen sürücüler Haramidere yan yolda yoğunluk oluşturuyor.

Öte yandan, bazı ana arterler ve sahil yolları ile TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 62, Anadolu Yakası'nda yüzde 76, kent genelinde ise yüzde 67 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Yakası, Samandıra, İstanbul, Kadıköy, Ulaşım, İstanbul, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik - Son Dakika


09:32
81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28
İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22
Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42
Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu
08:13
İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36
Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak

Son Dakika
09:32 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28 İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22 Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46 Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42 Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu
08:13 İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04 Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36 Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak
07:26 Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı
06:51 Evinde ölü bulunan genç kızın kalp krizi geçirdiği tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 09:59:13. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement