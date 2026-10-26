İstanbul'da haraç için iş yerlerini kurşunlayan 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da haraç için iş yerlerini kurşunlayan 13 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da haraç için iş yerlerini kurşunlayan 13 şüpheli gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da haraç için iş yerlerini kurşunlayan 13 şüpheli gözaltına alındı
Haber Videosu

Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'te haraç almak için iş yeri kurşunladıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin iş yerlerinden 5-10 milyon lira haraç istedikleri öğrenildi. Operasyonda 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi, şüphelilerin kaldığı otel mühürlendi.

İSTANBUL'da 5-10 milyon lira arasında haraç almak için iş yeri kurşunladıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde ve bir otelde yapılan aramada olaylarda kullanıldıkları değerlendirilen 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin kurşunlama yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Gözaltına alınanlar arasında şüphelilerin olaydan sonra kullandıkları silahı teslim ettikleri resepsiyon görevlisi ve otel sahibinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin kaldığı otel ise mühürlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'te haraç almak için iş yeri kurşunlayan bir şebeke üyelerine yönelik operasyon yapıldı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takiple yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu 19 adrese yapılan eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı ev ve bir otel odasında yapılan aramada olaylarla kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

KULLANDIKLARI SİLAHI RESEPSİYONA TESLİM ETMİŞLER

Polisin soruşturmada şüphelilerin bir olayda kullandıkları silahı otel resepsiyonuna teslim ettikleri anlara dair güvenlik kamera görüntülerine ulaştığı da öğrenildi. Bu gelişme üzerine otel resepsiyonunu çalışanıyla otel sahibinin de gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı otelin mühürlendiği bilgisi de edinildi.

5-10 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEMİŞLER

Diğer yandan şüphelilerin kurşunladıkları iş yerlerinden 5 ile 10 milyon lira arasında haraç istedikleri öğrenildi. Şüphelilerin iş yerlerini yurtdışı numaralardan arayarak mağdurları ölümle tehdit ettikleri de belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
Beşiktaşİstanbul3. SayfaGüncelPendikŞebekeŞebekeTuzlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Trump’ı zora sokacak kare Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Korkunç kazada akılalmaz olay Atın kopan bacağı araca saplandı Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı
Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
13:28
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
13:17
Okan Buruk herkesi topladı Derbi için tek bir isteği var
Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var
13:10
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
13:05
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerse CHP’ye dönebilir
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir
12:43
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
12:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
10:48
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 13:35:07. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da haraç için iş yerlerini kurşunlayan 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei