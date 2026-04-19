İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu - Son Dakika
19.04.2026 09:49
Lüks araçlardan 'Hayalet ekran' çalan 2 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

İSTANBUL'da park halindeki lüks otomobillerin 'Hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımlarını çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Kağıthane ve Eyüpsultan'da meydana geldi. Park halindeki lüks otomobillerdeki hırsızlık olayları üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Çalışmalarda hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde hırsızların sahte plaka takılmış araç kullandıkları ve hırsızlık yapacakları otomobilden camı kırıp 'Hayalet ekran' bilinen elektronik donanımlarını çaldıkları görüldü.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Operasyonda şüpheliler C.T.(34) ile C.S.(48) gözaltına alındı. Şüphelilerden C.T.'nin daha önceden otomobilden hırsızlık suçundan poliste 25 suç kaydı bulunduğu, ayrıca hakkındaki 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli C.S.'nin ise poliste daha önceden 15 suç kaydı olduğu belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin 8 lüks otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 10:15:27. #7.12#
