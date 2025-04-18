Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş

İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi için yazılan tutuklamaya sevk yazısında suç örgütünün 5 yılda 30 ihale aldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Tutuklamaya sevk edilen şüpheliler için savcılığın sevk yazısında, şüpheliler Ali Rıza Yılmaz, Emirhan Akçadağ, Gülal Erdovan, Zafer Ozan Ay, Gökhan Turan ve Gülşah Ocak'ın halihazırda Beşiktaş Belediyesi'nde görevli oldukları belirtildi.

5 YILDA 30 İHALE ALDILAR

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün 2020'den itibaren Beşiktaş Belediyesinden yaklaşık 30 ihale aldığı, ihalelerin süreçleri incelendiğinde yaklaşık maliyet alan, ihaleye davet edilen veya EKAP'tan teklif gönderen firmaların büyük kısmının aynı olduğu aktarılan yazıda, şüphelilerin halihazırda birçok ihalede görev aldıkları kaydedildi.

Yazıda, ilk etapta 4 farklı ihale hakkında bilirkişi raporu alındığı, yaklaşık maliyet teklifi alınan firmalarla nasıl iletişimi kurulduğunun belli olmadığı, tekliflerin kim tarafından teslim edildiğine ilişkin teslim-tesellüm evrakının bulunmadığı, firma yetkililerinin alınan beyanlarında yaklaşık fiyat teklifindeki imzaların kendilerine ait olmadıklarını söyledikleri aktarıldı.

Aziz İhsan Aktaş'ın 2020'de Beşiktaş Belediyesi'nde ihale almasını sağlayan Fahri Aksoy'un da beyanlarında yaklaşık maliyet tekliflerinin Aktaş'ın organizesinde hazırlandığı, çalışanı Akın Kumanlı tarafından belediyeye teslim edildiği anlatılan yazıda, yaklaşık maliyet hesaplarının ihale dosyalarının tamamına yakınında şüpheliler Gülşah Ocak ve Zafer Ozan Ay tarafından hazırlandığı bildirildi.

"AKTAŞ, BELEDİYE YÖNETİCİLERİ İLE İLİŞKİ GELİŞTİRİP İHALELERİ ALDI

Yazıda, şüpheli Ocak'ın Kumanlı'yla HTS kayıtlarının bulunduğu, diğer şüphelilerin de Kumanlı'yı tanıdıkları, yaklaşık maliyet alınan firmalardan bazılarının Fahri Aksoy'un eşi, oğlu ve kuzeni Mükerrem S. üzerine kayıtlı firmalar olduğu, o dönem Fahri Aksoy'a ait, kız arkadaşı Arzu K'nin üzerine yaptığı İ.T. isimli firmanın kullandığı adresin sonraki süreçte Aziz İhsan Aktaş'ın kız arkadaşı Gökçe G'nin üzerine kurduğu İ.O. isimli şirketçe kullanıldığı belirtildi.

Aziz İhsan Aktaş'ın Fahri Aksoy ile Beşiktaş Belediyesinden ihale almaya başladığı, sonrasında Fahri Aksoy'u devre dışı bıraktığına dikkat çekilen yazıda, Aktaş'ın belediye yöneticileriyle ilişkisini geliştirip şirketlerinin faaliyet alanlarında kalan ihalelerin tamamını aldığı vurgulandı.

İHALELER AKRABALARININ ŞİRKETİNE GİTMİŞ

Yazıda, belediyenin çeşitli yöneticileriyle şüpheli Ali Rıza Yılmaz da dahil olmak üzere HTS kayıtlarının bulunduğu, ihale alan firmalardan sadece "Elif LPG" isimli firmanın Aziz İhsan Aktaş'ın üzerine kayıtlı olduğu, kardeşleri, sevgilisi, çocukları ve akrabaları üzerine kayıtlı tüm şirketlerin belediyeden ihale aldığının tespit edildiği anlatıldı.

AKTAŞ BİLİŞİM 11 KATI FİYATLA ALDI

Usulsüz ihale alım süreçleri tespit edildi.

Yazıda, "Aktaş Bilişim" isimli şirketin yaklaşık 55 milyon liraya aldığı ihaleyi öncesinde yaklaşık 5 milyon liraya alan Konya'daki bir firmanın çeşitli gerekçelerle devre dışı bırakıldığı, sonrasında ihaleyi "Aktaş Bilişim"in 11 katı fiyatla almasının sağlandığı dikkate alındığında Aziz İhsan Aktaş yapılanmasının belediyenin ihale işlerini kendi kontrolünde organize ettiğinin anlaşılacağı vurgulandı.