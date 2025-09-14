İstanbul'da İmar Değişikliğine Protesto: Tarihi Uzun Kemer Tehlikede

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) Göktürk ve Kemerburgaz mahallerinin sakinleri, tarihi Uzun Kemer'in bitişiğindeki 63 bin metrekarelik alanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan imar değişikliğiyle yapılaşmaya açılmasını tarihi kemerin önünde protesto etti. Mahalle sakinleri, imar değişikliğine karşı dava açtıklarını belirtti. İmar planı değişikliği sürecinde Bakanlığın belediyeden hiçbir görüş almadığını, bölgede yaşayan vatandaşların taleplerinin ise dikkate alınmadığı belirten Eyüpsultan Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yılmaz Turan da,"CHP Eyüpsultan Meclis Grubu olarak, bu planın yeniden ve katılımcı bir anlayışla ele alınması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesi'nde, tarihi Uzun Kemer'in bitişiğindeki 63 bin metrekarelik alanı imar planı değişikliğiyle konut ve ticaret alanına dönüştürerek yapılaşmaya açtı. Göktürk ve Kemerburgaz mahalleleri sakinleri alanın yapılaşmaya açılmasını protesto etti. Tarihi kemerin önünde gerçekleştirilen eyleme Kuzey Ormanları Savunması, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Eyüpsultan Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri de katıldı.

"Bir dejavu yaşıyoruz"

Göktürk ve Kemerburgaz sakinleri olarak imar planı değişikliğine karşı dava açarak hukuki süreç başlattıklarını belirten Tijen Mergen, "Biz, tarihi mirasımızı, doğal kaynaklarımızı, sosyal yaşam hakkımızı korumak istiyoruz" dedi. Mergen, "Bir dejavu yaşıyoruz aslında. 2022'de aynı şeyi Kemerköy'ün yeşil alanları için yaptılar, şu anda da burası için yapıyorlar. Önce deprem rezerv alanı dediler; deprem rezerv alanı olunca inşaata açıldı. Madem rezerv alanı yapıldı, bırakılsın rezerv alanı kalsın. Niçin inşaat için izin veriliyor?" diye sordu.

"Ağaç olan bir yer neden kesilip de milli park olur?"

Yapılaşmaya açılanan alanın Belgrad Ormanı'na da çok yakın bir mesafe yer aldığının altını çizen Mergen, "İnşaata açtıkları alan 63 dönüm. Ama onun devamında hiç anlayamadığımız şekilde ağaçları kestiler. Diyorlar ki, burası milli park olacak. Ağaç olan bir yer neden kesilip de milli park olur? Oraya ne yapılacağını hala anlamış değiliz" dedi.

Mergen şöyle konuştu:

"Değiştirilen imar planıyla birlikte tarihi kemerin 25 metre yakınında apartmanlar, AVM'ler yapılacak"

"Değişen imar planıyla tehlikeye giren tarihi mirasımızı, su kaynaklarımızı ve doğal kaynaklarımızı savunmak adına hukuki bir mücadeleye girdik. Göktürk ve Kemerburgaz sakinleri olarak bir dava açtık. Bu kemerler 1550'de Mimar Sinan'ın inşa ettiği bir kemerdir. 1993'te bir kanunla 100 metreden daha yakına yaklaşılamaz dendi. Şimdi değiştirilen imar planıyla birlikte 25 metre yakınında apartmanlar, AVM'ler yapılacak. Biz buna karşıyız. Artı, bu havza su havzası. Eğer buraya herhangi bir yapılaşma olursa şu konusunda da bir tek Göktürk değil, İstanbul tehlikeye girecek. 2030'da su fakiri olacağı söylenen şehirlerden birisi İstanbul. 1-2 kilometre ileriye gidersek orada doğal su kaynakları var. Su dolduruyoruz, içme suyumuz var. Bunun üzerine inşaat yapmak ne demek"

Turan: Cumhuriyet Halk Partisi Eyüpsultan Meclis Grubu olarak, bu planın yeniden ve katılımcı bir anlayışla ele alınması gerektiğini savunuyoruz

Eyleme katılan Eyüpsultan Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yılmaz Turan da konuşmasında, imar planı değişikliği sürecinde Bakanlığın belediyeden hiçbir görüş almadığını, bölgede yaşayan vatandaşların taleplerinin ise dikkate alınmadığı belirterek duruma tepki gösterdi. "Kentimizi ilgilendiren kararlar masa başında değil, bilim insanlarının, yerel yönetimlerin, yöre halkının ve sivil toplum kuruluşlarının görüşüyle alınmalıdır"diyen Turan,Eyüpsultan Belediye Meclisi CHP Grubu olarak, imar planının katılımcı bir anlayışla yeniden ele alınmasını talep ettiklerini belirtti.

Turan şöyle konuştu:

"Burada, sadece bir imar planı meselesi değil, doğayı, tarihi mirası ve bölge halkının yaşamını doğrudan ilgilendiren bir konuyla karşı karşıyayız. Ancak, Bakanlığın hazırladığı bu planda yerel yönetimlerden hiçbir görüş alınmamış, yöre halkının talepler dikkate alınmamış, bölgenin zaten yoğun olan ulaşım ve altyapı yükü gözardı edilmiş ve en önemlisi, tarihi ve doğal değerleri koruma gerekliliği görmezden gelinmiştir. Bu yaklaşım bütün İstanbul için risk taşımaktadır.Plansız ve yoğun yapılaşma trafik ve ulaşım sorunlarını artıracak, altyapı üzerinde ek bir yük oluşturacak, bölgenin doğal dengesini bozacak ve tarihi mirasımız olan Uzun Kemer'in geleceğini tehlike altına alacaktır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Eyüpsultan Meclis Grubu olarak, bu planın yeniden ve katılımcı bir anlayışla ele alınması gerektiğini savunuyoruz."