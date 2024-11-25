İstanbul'da intihar eden şüphelinin öldürdüğü kuzeninin cenazesi toprağa verildi

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İstanbul'da intihar eden kişinin öldürdüğü kuzeni Şadan Serdar Büke'nin cenazesi, Esenyurt'ta toprağa verildi.

Bahtiyar Aladağ'ın dün, annesi, babası, eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği olayda, hayatını kaybeden kuzeni Büke için Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Büke'nin aile yakınları cami avlusunda göz yaşı döktü.

Büke'nin cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Esenyurt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İki çocuk babası olan Şadan Serdar Büke'nin eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Olay

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde dün, şüpheli Bahtiyar Aladağ annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş açmış, anne Necmiye ve baba Muhammet Aladağ hayatını kaybetmiş, kız kardeşi Buket Aladağ ise ağır yaralanmıştı.

Buradan otomobille kaçan şüpheli Aladağ, Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan kuaföre gidip çalışan Mehmet Salih Özsökük'ü silahla vurarak öldürmüş, akrabası Gökhan Soylu'yu ise yaralamıştı.

Bu olayın ardından Bahtiyar Aladağ, otomobiliyle gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de silahla ateş açarak öldürmüştü.

Aladağ, daha sonra silahla otomobilinde intihar etmişti.

Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, bugün Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da göl kenarında 3 ceset daha bulmuştu.

Cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A'ya ait olduğu tespit edilmişti.