Murat SOLAK/ İSTANBUL, -İSTANBUL'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, bazı noktalarda durma noktasına gelirken İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.
İstanbul genelinde iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı. Anadolu yakasında D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde ve Avrupa Yakası'nın bazı noktalarında trafik durma noktasına geldi. Saat 19.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da İş Çıkışı Trafik Yoğunluğu Yüzde 81'e Ulaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?