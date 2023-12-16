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İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 12 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 12 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili tahkikat işlemleri devam ediyor.

16.12.2023 - 15:18,
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İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü IŞİD ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak kentte faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilçede 15 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, 12 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul\'da IŞİD Operasyonu: 12 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı
Kaynak: ANKA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, İstanbul, Son Dakika

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