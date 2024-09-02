İstanbul'da İsrail'e destek veren firmalara boykot çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da İsrail'e destek veren firmalara boykot çağrısı

İstanbul\'da İsrail\'e destek veren firmalara boykot çağrısı

İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Gazze'deki katliamın durdurulması için İsrail'e destek veren firmalara boykot çağrısı yaptı.

02.09.2024 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Gazze'deki katliamın durdurulması için İsrail'e destek veren firmalara boykot çağrısı yaptı.

Kevser Eğitim Vakfının öncülüğünde Eyüpsultan Meydanı'nda "Gazze'de zulme dur demek için hep birlikte" çağrısıyla bir araya gelen aktivistler, İsrail'in durdurulması amacıyla uluslararası kuruluşlar ve Müslüman ülkelere çağrıda bulundu.

Katılımcılar, "Boykota devam", "Bırak bazı lezzetler cennete kalsın", "Özgür Filistin"," Denizden nehre özgür Filistin","Müslümanlar dik durun, karşınızda leşler var" yazılı pankartlar taşıdı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Süheyl el-Hindi, yaptığı konuşmada, Gazzeli Müslüman kardeşlerinin selamını getirdiğini söyledi.

El-Hindi, Gazze'de soykırımın devam ettiğini belirterek, "İnsanlar ölüme terk edildi. Müslümanlar şehit oluyor ve ümmet-i Muhammed'in yardımlarını bekliyor. Eğer size acı çeken bir kalp sorarlarsa orası Gazze'dir. Eğer size dinmeyen yarayı sorarlarsa orası Gazze'dir. Eğer size insanların sabrını sorarlarsa orası da Gazze'dir. Gazze'de ölüm var. Gazze'de katliam var. Gazze'de şehitlerin kanının kokusu var fakat Gazze'de izzet var ve mücadele var." ifadelerini kullandı.

"(BM) Sorumluluğunu bir an önce yerine getirmeli"

Kevser Eğitim Vakfı Genel Başkanı Ferhat Çalışye de Gazze için Müslümanları birlikte hareket etmeye ve İsrail'e destek veren firmaları boykota çağırdı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) çifte standarttan vazgeçerek İsrail'in insanlık suçuna son vermesi gerektiğini dile getiren Çalışye, "Uluslararası hukuk kurallarına göre sorumluluğunu bir an önce yerine getirmeli. Aksi takdirde bu soykırımın destekçisi olarak tarihe adı yazılacak." diye konuştu.

Gazze ve Filistin'e destek için Müslümanlara büyük sorumluluklar düştüğüne dikkati çeken Çalışye, şöyle devam etti:

"Müslümanlar olarak elimizden geleni yapmazsak vebal altında kalırız. İslam dünyasını temsil eden tüm devletlere sesleniyorum. Bizler ümmet olarak boykot ve ambargo ile dik duruşumuzu sürekli sürdürüyoruz. Aynı özveri ve dik duruşu İslam devletlerinden de bekliyoruz. Gerek Müslümanlar, gerekse de İslam devletleri olarak siyonistlerle yaptığınız iş ve ticaret onlara fayda sağladığı gibi Filistin davasına zarar verip Gazze'ye ihanettir."

Boykotun önemini vurgulayan Çalışye, şunları kaydetti:

"Boykot, sadece ekonomik bir yaptırım değildir. Aynı zamanda insan haklarına karşı saygı ve adalet arayışının simgesidir. Gazze'de yaşanan soykırıma karşı bizler de siyonistlerin ürünlerini almayarak yaptığımız boykotlarla bunu sağlayabilir ve onlara zarar verebiliriz. "

Program, kılınan akşam namazıyla sona erdi.

Kaynak: AA

istanbul, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da İsrail'e destek veren firmalara boykot çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:47 Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti
11:39 Ameliyatta ölümle ilgili korkunç iddia ’’Doktor bey hasta çok kötü’’ Ameliyatta ölümle ilgili korkunç iddia! ''Doktor bey hasta çok kötü''
11:24 Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir ilk Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları’nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi
11:09 Ölümüne rahatlık Çocuklarını motosiklete astığı çuvallara koydu Ölümüne rahatlık! Çocuklarını motosiklete astığı çuvallara koydu
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
10:47 İtalya’da çocuk cezaevinde: 8 kişi yaralandı İtalya'da çocuk cezaevinde: 8 kişi yaralandı
10:21 Cem Uzan, Galatasaray’ın yeni transferini kafede alkol alırken yakaladı: Bu adamı nasıl alırsınız Cem Uzan, Galatasaray'ın yeni transferini kafede alkol alırken yakaladı: Bu adamı nasıl alırsınız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 00:58:14. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da İsrail'e destek veren firmalara boykot çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement