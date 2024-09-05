İstanbul'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 320 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 320 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, 13 ilçede düzenlediği operasyonlarda toplam 320 ton kaçak akaryakıt ve 7 araca el koydu. 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, kaçak akaryakıtın devlet ekonomisine ve insan sağlığına verdiği zararlara karşı gerçekleştirildi.

05.09.2024 11:43
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(İSTANBUL)- İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri halk arasında 10 numara yağ olarak tabir edilen kaçak akaryakıta karşı operasyon düzenledi. 13 ilçede yapılan operasyonlar sonucu piyasaya satışa hazır halde toplam 320 ton kaçak akaryakıt, kaçak akaryakıt taşımasında kullanılan 7 araca el kondu. Kaçak akaryakıt taşıyan ve satan 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, devletin akaryakıt ürünlerinden aldığı ÖTV+KDV gibi vergilerin kaybı nedeniyle hem ülke ekonomisine, içerdiği zararlı kimyasal maddeler nedeniyle de insan sağlığına, çevreye ve araçların mekanik aksamlarına zarar veriyor. Bu çerçevede alınan istihbarat üzerine polis, Tuzla, Ümraniye, Eyüpsultan, Sultanbeyli, Esenyurt, Başakşehir, Zeytinburnu, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Avcılar, Çatalca ve Çekmeköy ilçeleri olmak üzere 13 ilçede yaptığı operasyonlar sonucu piyasaya satışa hazır halde toplam 320 ton kaçak akaryakıt, kaçak akaryakıt naklinde kullanılan 7 araca el koydu. Kaçak akaryakıt taşıyan ve satan 23 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler akaryakıt kaçakçılığından başlatılan işlemler devam ediyor.

Konuyla ilgili emniyet açıklamasında ayrıca yakalanan kaçak ürünlerin analizi sonucu akaryakıtın petrol türevlerinden olan madeni yağların geri dönüşümünden elde edilen, motorin ile benzer özellikte olan ve halk dilinde 10 numara yağ olarak diye tabir edilen kaçak akaryakıt olduğunun kesinleştiği de belirtildi.

İstanbul\'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 320 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 320 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 320 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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