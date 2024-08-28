İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak ilaç üretimi ve satışı ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarına karışan şüpheliler yakalandı. Tutuklanan şüpheliler arasında doktor ve güzellik merkezi sahibi de bulunuyor.

28.08.2024 16:17
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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda gözaltına alınan 20 şüphelinden 5'i tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak" ile "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe gönderilen 20 şüpheliden, aralarında doktor ve güzellik merkezi sahibinin de bulunduğu 5'i tutuklandı.

Hakimlik, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak" ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütmüştü.

Ekipler, bir kamu hastanesindeki ecza depolarından yasa dışı yollarla alınan ilaçların satıldığını, kaçak yollarla ülke içerisinde ilaç ticaretinin yapıldığını, ülkeye kaçak yollarla getirilen botoks ve dolgu ürünlerinin güzellik merkezlerinde uygulandığını belirlemişti.

İstanbul, Adana, Kırklareli, Samsun, Kastamonu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 2 doktorun da olduğu 20 şüpheli yakalanmıştı.

Aramalarda, 1547 botoks ve dolgu ürünü ile çeşitli tıbbi malzemeler, 21 dijital materyal, uyuşturucu ile yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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