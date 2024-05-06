İstanbul'da Kaçak Yedek Parça Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Yedek Parça Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul\'da Kaçak Yedek Parça Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen oto yedek parçalarını piyasaya sürdüğü iddia edilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 269 farklı araç markasına ait direksiyon ve 4 bin 477 oto yedek parça ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

06.05.2024 12:37
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İstanbul'da yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri oto yedek parçaları piyasaya sürdükleri iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan yurda getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda tespit edilen depo ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 269 farklı araç markasına ait direksiyon ve 4 bin 477 oto yedek parça ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen lüks marka araçlara ait kaçak yedek parçalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basın için sergilendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak Yedek Parça Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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