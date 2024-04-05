İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, İstanbul'daki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.
Kentte vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca ve Taksim camileri başta olmak üzere tüm camileri doldurdu.
Akşam namazını cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde bekledi.
Vatandaşların birçoğu, oruçlarını da Sultanahmet Meydanı'ndaki çimlerin üzerinde açtı. Çevredeki lokantalarda da iftar için uzun kuyruklar oluştu.
İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kadir Gecesi için program düzenlendi.
İlahilerin okunup duaların edildiği programa, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı.
Yoğun kalabalık nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu.
Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, dua etti.
Öte yandan, Kadir Gecesi dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne "Kadir Gecemiz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Kadir Gecesi Yoğun Katılımla İdrak Edildi - Son Dakika
Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'de ve diğer camilerde teravih namazı kılındı. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi doldu taştı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu. Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, cemaate vaaz vererek ramazanın önemini vurguladı. Müslümanlar yatsı ve teravih namazını kıldı, sıkıntı çeken Müslümanlar için dua etti.
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