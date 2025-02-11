İstanbul'da Kar Alarmı... Akom'dan İmamoğlu'nun Mesajı: En Büyük Güç Vatandaşımız

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(İSTANBUL) Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'dan İstanbullulara çağrı yaptı ve kar yağışına yönelik önlemleri anlattı. İmamoğlu,"Karla, kışla ve diğer mücadelelerde olduğu gibi, burada en büyük gücün vatandaşımız olduğunu ve vatandaşlarımızın katılımı olduğunu da ayrıca belirtmenin yeri ve zamanı. Benzer bir gayreti, ben, özellikle 16 milyon İstanbullu hemşerimden hem bu akşam için hem özellikle yarın sabah için göstermelerini istiyorum. Belli bölgelerde yoğunlaşacak ve azalacak bir yağış tarifi yapılsa da bütün İstanbul'da bu hassasiyetin gösterilmesi, yarın gün içinde de aynı şekilde bu hassasiyetin gösterilmesi birkaç yönüyle fayda sağlayacaktır." dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşullarına karşı yapılan mücadeleye, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) tanıklık etti. Kurmaylarından ve uzman isimlerden bilgi alan İmamoğlu, İstanbulluları özetle şu sözlerle bilgilendirdi:

"Her çalışanın yoğun bir fedakarlıkla iş yaptığının da altını çizmek isterim"

"Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, dün akşam 20.00 itibariyle alarmda olan AKOM'da yoğun bir çalışma sürdürülüyor. 22 birim temsilcisi, burada anbean İstanbul'umuzun ihtiyaçlarını takip ettiği gibi, iş birliği içerisinde vatandaşlarımızın sağlıklı bir gün geçirmesi için büyük gayret içerisinde. Bu manada İBB birimlerinin yanı sıra; Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO ve İGA gibi kurum ve kuruluşlarımızın da etkin ve iş birliği içerisindeki çalışmaları, insanlarımızın özellikle bu tür anlarda sağlıklı bir biçimde hareket edebilmelerine katkı sunuyorlar. Gerçekten her çalışanın yoğun bir fedakarlıkla iş yaptığının da altını çizmek isterim. Sıcaklıkların düşük olması ile birlikte gün boyu yağışlar devam etti. Yarın yağışların sabah saatlerinden itibaren, başta Avrupa yakası, batı bölgeleri olmak üzere, öğle saatlerinde ise biraz daha doğu bölgesine kayarak devam etmesi öngörülüyor. Burada bulunan meteoroloji uzmanlarımızın bu şekilde ifade ettiği bir gün bizi beklemekte.

"Bu akşama ve yarın sabaha dikkat çekti"

Bu gece, özellikle saat 18.00'den sonra da bir yağış ihtimalinden bahsediyorlar. Sabaha karşı bir yağışın var olacağı, Avrupa yakası, batı bölgeleri derken, özellikle Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca'dan bahsedebiliriz. Yarın öğleden sonra ise Şile Kartal, Pendik, Tuzla şeklinde öngörülen yağışlar söz konusu. Bu yağışların perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükseleceği ve kar yağışının kalmayacağı, cuma günü itibariyle, arkadaşlarımızın ifadesiyle, güneşi görme ihtimalimizin yüksek olduğu ön görülmekte. Bugün, yoğun kar yağışlarıyla birlikte sayın Valimizin Esenyurt, Avcılar, Beykoz, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de okulları tatil ettiğini izlemiştik. Yarınla ilgili henüz açıklama yok. Ama eminim yetkili mülki idarecilerimiz, oluşabilecek olumsuz koşullarda gerekli açıklamayı yapacaklardır.

"İBB'nin ekip ve ekipmanlarıyla ilgili bilgiler paylaştı

İBB olarak sorumluluk ağımızda olan 4 bin 140 kilometrede, 11 bin 916 personelimizin etkili bir şekilde görev aldığını; 3 bin 375 araç ve iş makinamızın yine görev halinde olduğunu; özellikle bu zaman dilimi içerisinde köy yollarıyla ilgili de 170 traktörün kar küreme aparatlarının olmuş haliyle hazır olduğunu; yine vinç ve kurtarıcı sayımızın 48 olduğunu; metrobüs güzergahında 44 araç ve iş makinesinin sürekli taramayla ilgili hazır bulunduğunu ifade etmek isterim. Sadece 10-11 Şubat arası, yani bugün sabaha kadar olan kısmıyla, dün akşamdan itibaren, yani yaklaşık olarak 12 saatlik bölümde, İBB tarafından 3 bin 590 ton tuz ve 13 ton solüsyon tüketildiğini belirtmek isterim. Bu söylediğim, ekip sayısında olsun ve tüketilen bu tür ihtiyaçlarla ilgili olsun; Karayolları, İCA ve KMO kurumlarının personel sayısı ve tüketimleri hariçtir.

"En büyük güç vatandaşımız"

Hepimizin kışın yağmasını istediğimiz, mevsimlerin normalinde gitmesini istediğimiz, iklim değişikliğinin hayatı yoğun etkilediği bu dönemlerde, bu tür yağışlarla hayatın aslında normalleştiğini bize hissettirdiğini ifade etmek isterim. Karla, kışla ve diğer mücadelelerde olduğu gibi, burada en büyük gücün vatandaşımız olduğunu ve vatandaşlarımızın katılımı olduğunu da ayrıca belirtmenin yeri ve zamanı. Bugün, şu an itibariyle yoğun trafiğin olması gerektiği bir ortamda yüzde 58'lerde olması, vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar, araç değil de toplu taşımayı kullanmak ya da olabildiğince dışarıya eğer imkanı olan vatandaşlarımızın çıkmaması gayretiyle mümkün olduğunu da belirtmek gerekir. Benzer bir gayreti, ben, özellikle 16 milyon İstanbullu hemşehrimden hem bu akşam için hem özellikle yarın sabah için… Tabii ki belli bölgelerde yoğunlaşacak ve azalacak bir yağış tarifi yapılsa da bütün İstanbul'da bu hassasiyetin gösterilmesi, yarın gün içinde de aynı şekilde bu hassasiyetin gösterilmesi birkaç yönüyle fayda sağlayacaktır. Birincisi; trafik yoğunluğunu azaltacaktır. Ama daha da önemlisi, yoğun kar yağışı esnasında küreme, tuzlama ve diğer aktivitelerde ve hizmetlerde bulunacak vatandaşlarımızın ve araçların görevlerini daha sıhhatli ve daha sorunsuz yapmalarına fırsat tanıyacaktır.

"Kar yağışının faydaları…"

Böyle çoklu kazanımın, bir de umarım insanlarımızın sağlıklı bir gün geçirmesiyle beraber, belli uygun alanlarda karın tadını da çıkarmalarını arzu ederim. Tabii kar yağışının bu şekilde olmasının en büyük faydası, İstanbul'umuzun hem topraklarını, tarım yapılan alanlarını besleyeceği hem de su ihtiyacımızı giderme noktasında barajlarımızdaki doluluk oranını da en üst seviyeye çıkaracağını da burada mutlulukla ifade etmek isterim. Her şeyden önce kazasız, sıkıntısız, Allah korusun bir kişinin bile burnunun kanamayacağı bir akşamı ve yarını tekrar dileyerek, bütün yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize iyi akşamlar diliyorum. Aynı zamanda bütün kurum ve kuruluşlarımızın, devletimizin her biriminin bu mücadelede emeğini ortaya koyan emekçi kardeşlerimize ve dostlarımıza da sağlıklı çalışmalar diliyorum."