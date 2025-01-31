İstanbul'da Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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İstanbul'da Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı

İstanbul\'da Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kıldı.

31.01.2025 16:47
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kıldı.

Fatih Camisi'ndeki cuma namazının ardından bir araya gelen grup, Filistin'e destek mesajları içeren dövizler taşıyarak çeşitli sloganlar attı. Gıyabi cenaze namazının ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Kılınan gıyabi cenaze namazına, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AGD İstanbul Üniversiteler Komisyonu Teşkilat Başkanı Umut Şahin, namaz sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ve işbirlikçilerinin karşısında, Filistin direnişinin yanında olduklarını ilan etmek ve Filistin şehitlerinin şehadetlerini kutlamak amacıyla toplandıklarını söyledi.

İslam topraklarını işgal eden İsrail'in planlarının Aksa Tufanı operasyonuyla yerle yeksan olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Aksa Tufanı operasyonuyla birlikte Yahudi varlığının Gazze ve bölge nezdindeki tüm kirli emelleri yerle yeksan olmuştur. Yenilemez, yıkılamaz ve geçilemez denilen ne varsa hepsi hiçliğe esir olmuştur. Sürecin başından beridir Gazze'yi insansızlaştırarak Kassam Tugaylarını ve mücahitlerin varlığını bitirmeyi, ardından da Gazze'de yeni ve işbirlikçi bir hükümet inşa etmeyi hedefleyen katil İsrail, ümmetin ve topraklarının felahı için malıyla, canıyla ve evlatlarıyla cihat eden Kassam Tugayları karşısında bugüne kadar hiç olmadığı kadar ağır yenilgi kabul etmek zorunda kalmıştır."

"Bizim mücadelemiz, şehitlerin kanıyla filizlenen bir mücadeledir"

Aksa Tufanı Operasyonu'nun mücadelenin ilk adımı olduğuna dikkati çeken Şahin, "Yarın hiç olmayacağı kadar daha da güçlü bir tufan kopacak ve var olan tüm dengeleri bir kez daha değiştirecektir. Aksa Tufanı'yla birlikte Gazze'deki dengelerin değişmeyeceğini anlayan katil İsrail, takas anlaşmasıyla bu dengelerin gücünü ve varlığını tüm dünyaya açıkça ilan etmek zorunda kalmıştır." diye konuştu.

Şahin, Filistin direnişinin İslami ve insani tutumundan bir nebze olsun taviz vermediğini aktararak, "İşte takas süreci, bunun en büyük göstergelerinden bir tanesidir. Unutmayalım ki bizim mücadelemiz, şehitlerin kanıyla filizlenen bir mücadeledir. Bizim mücadelemiz, şehit şehit büyüyen bir mücadeledir. Bizim direnişimiz, şehitlerin açmış olduğu yollarla zafere ulaşacak bir direniştir." ifadelerini kullandı.

Filistin mücadelesinin bugünlere taşınmasını sağlayan komutanların şehadetlerinin direnişi sekteye uğratmadığını dile getiren Şahin, "Dün olduğu gibi bugün de aziz komutanımız Muhammed ed-Dayf ve direnişin kahramanlarının şehadetleri bu mücadeleyi durduramayacaktır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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