İstanbul\'da kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu İzmir\'de bulundu

Baran AKKAYA/ İSTANBUL, GAZİOSMANPAŞA'da 9 Aralık Cumartesi gecesi evinden çıktıktan sonra kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu İzmir'de bulundu. Anne Neside Aldanma'nın babası ve kuzenine kaçırıldığına dair mesajlar attığı iddia edilmişti. Ailesinin her yerde aradığı 16 yaşındaki Neside İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir'de bulundu. Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, Neside'nin ilk ifadesinde aile baskısından kaçtığını söylediği iddia edildi.

Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde 9 Aralık Cumartesi günü meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Neside Aldanma 9 Aralık Cumartesi gece saatlerinde evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kız kardeşine misafirliğe giden anne Özgür Aldanma, eve geldiğinde kızını göremeyince durumu yakınlarına haber verdi. Yakınları her yerde Neside'yi ararken, şehir dışında olan babaya da haber verildi. Baba Yasin Aldanma, ilk uçakla İstanbul'a geldi. Ailenin yakınları sokak sokak gezerek kız çocuğunu aramaya devam etti. Polis Merkezi Amirliğine giden aile kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Neside'nin babası, kuzeni ve teyzesine kaçırıldığına yönelik mesajlar gönderdiği iddia edildi.

"BABASINA KUZENİNE ' BENİ KURTARIN' DİYE MESAJ ATMIŞ"

Anne Özgür Aldanma, "Bana dershaneye gidip, kız kardeşini alacağını oradan da hamburger yiyip eve döneceğini söyledi.Büyük kızım da gitti kız kardeşini alıp dershaneye. Çıkıp geleceklerdi ben öyle biliyorum. Dershaneden çıkmışlar ikisi.Elif kendi başına geçiyor. Diyor ki 'Sen git ben arkadaşlarla buluşacağım' Arkadaşlarıyla buluşmuş eğlenmişler. Bilmiyorum hangi arkadaşıdır ? Kimdir nedir bilmiyorum.Kızkardeşi de demiş ki 'Ben de geleyim beraber gidelim' Ablası da demiş ki, 'Bir kere de ben arkadaşlarımla gideyim' demiş. 'Tamam ben seni kütüphanede bekliyorum' demiş. Elif saatin geç olduğunu ve gelmediğini fark etmiş. Arkadaşının annesinin telefonundan kızımı arıyor. 'Neredesin sen ?' diyor. ya İrem ya da Irmak demiş. "Metrodayız geliyoruz' demiş.Daha sonra kızlarım Taşköprü durağındaki benzin istasyonunda kız kardeşiyle buluşup, hamburger yedikten sonra eve geliyorlar. Hamburger yedikleri sırada kızımın elinde bir poşet varmış. Bu poşettekini sana kim aldı diye sorunca kızım 'Arkadaşım aldı' diyor. O arkadaşı da kim bilmiyoruz. Ömer ve Berkay diye birilerinden bahsediliyor.Eve geldiklerinde o sırada evde yoktum. Erkek kardeşime gitmiştim gittiğimizde de bize telefon açıyor. Kız kardeşimi arayıp, "Teyze neredesin?' diyor. '15-20 dakikaya annen geliyor' diyor kız kardeşim o da 'Tamam biz evdeyiz ' diyor. Eve geldim küçük kızım kanepede uzanmış ama Neside yoktu. Bütün odalara baktım ancak bulamadım. Ayakkabılarına baktım onlar da yok. Ondan sonra kız kardeşime erkek kardeşime haber verdim karakola gittik. Babasına haber verdik. Babası da köydeydi apar topar uçakla geldi. Erkek arkadaşı yok. Mesajlaştığı kimse yok.Neside kuzenlerine babasına mesaj atıyor. Mesajlarda, 'Beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar. Ben nerede olduğumu bilmiyorum' yazmış. Biz o mesajların kızımın gönderdiğine inanmıyoruz. Babası mesaj atana 'Eğer sensn kızım büyük amcanın ismini söyle ' demiş telefon kapanmış. Sabah ezanına doğru mesaj atıyor kuzenine mesajda ' Benim etrafım karanlık. Alkollik insanlar etrafımda, ne olur beni kurtarın' yazmış. Biz her yeri arıyoruz ama kendisini bulamadık.Eve geldikten sonra öğle saatlerine doğru babasına mesaj atıyor. Mesajda 'Baba ne olur beni kurtarın yaşlı bir adam beni kaçırıyor ' yazmış. "şeklinde konuştu.

NESİDE İZMİR'DE BULUNDU

16 yaşındaki Neside Aldanma Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışmıştı. Ailesi tarafından her yerde aranan ve kayıp başvurusunda bulunulan Neside, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir'in Bayraklı semtinde bulundu.Kızlarının bulunduğu haberini alan aile gece saatlerinde İzmir'e hareket etti. 16 yaşındaki Neside'nin ilk ifadesinde aile baskısı nedeniyle evden kaçtığını söylediği iddia edildi. Neside'nin kaybolmasıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı da öğrenildi.