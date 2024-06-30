İstanbul'da Koruyucu Aile Sayısı Türkiye'de İlk Sırada - Son Dakika
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İstanbul'da Koruyucu Aile Sayısı Türkiye'de İlk Sırada

İstanbul Koruyucu Aile Derneği Başkanı Neşe Gökalp, Türkiye'de 8 bin 554 koruyucu ailenin yanında 10 bin 269 çocuğun bulunduğunu belirterek, bu konuda İstanbul'un ilk sırada yer aldığını bildirdi. Gökalp, koruyucu aile sayısının her yıl artmasına rağmen istenilen seviyede olmadığını ve hala koruyucu aile bekleyen çocukların olduğunu ifade etti. Ülkede 4 çeşit koruyucu aile modeli bulunduğunu söyleyen Gökalp, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın farklı modeller üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Başvuru yapacak kişilerin belirli şartları taşıması gerektiğini vurgulayan Gökalp, koruyucu ailelere devlet desteği olduğunu da sözlerine ekledi.

30.06.2024 11:13
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İstanbul Koruyucu Aile Derneği Başkanı Neşe Gökalp, Türkiye'de 8 bin 554 koruyucu ailenin yanında 10 bin 269 çocuğun bulunduğunu belirterek, bu konuda İstanbul'un ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Gökalp, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolasıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de koruyucu aile sayısının, 2012 yılında başlayan Gönül Elçileri Projesi ile artmaya başladığını söyledi.

Her yıl koruyucu aile sayısının yüzde 4 ile 6 arasında arttığını belirten Gökalp, artışa rağmen sayının istenilen seviyede olmadığını, hala koruyucu aile bekleyen çocukların bulunduğunu kaydetti.

Gökalp, Türkiye genelinde 8 bin 554 koruyucu ailenin yanında 10 bin 269 çocuğun bulunduğunu vurgulayarak, "İstanbul'da ise 1156 ailenin yanında 1280 çocuk ve genç bulunmaktadır. İstanbul, koruyucu aile sayısında Türkiye'de ilk sırada yer alıyor." dedi.

Ülkede 4 çeşit koruyucu aile modeli bulunduğu dile getiren Gökalp, "En çok uygulanan, Geçici Koruyucu Aile modelidir. Ayrıca Yakın Çevre Koruyucu Aile modeli de çok uygulanan bir modelin başında yer alıyor." diye konuştu.

Gökalp, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının UNICEF ile beraber yürüttüğü ve sivil toplum örgütlerinin de katılım sağladığı farklı modeller üzerinde geliştirme çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti.

Kimler koruyucu aile olabilir?

25-65 yaşları arasında, en az ilkokul mezunu, düzenli gelire sahip kişilerin koruyucu aile olabildiğinin altını çizen Gökalp, başvuru yapacak kişilerin adli sicil kaydının temiz olması, fiziksel veya ruhsal sağlık sorunlarının bulunmaması, çocuğun biyolojik anne-babası veya vasisi olmaması gibi şartların da bulunduğunu aktardı.

Gökalp, biyolojik çocuğu olanların da kendi çocuklarıyla birlikte koruyucu aile olarak başka çocuklara bakabildiğini dile getirdi.

Koruyucu aile sayısında son yıllarda artış yaşandığına dikkati çeken Gökalp, "İstanbul'da özellikle koruyucu aile sayısında son yıllarda önemli bir artış yaşanmaktadır. İstanbul'u İzmir, Ankara ve Adana gibi büyük şehirler takip ediyor. Türkiye'nin tüm illerinde koruyucu aile bulunmakla birlikte, bazı küçük illerde sayılar daha azdır." ifadelerini kullandı.

Koruyucu ailelere devlet desteği olduğunu hatırlatan Gökalp, şunları kaydetti:

"Koruyucu aile sözleşmesi ile bu ailelere aylık parasal destek ve çocuklar için harçlık verilmektedir. Aynı zamanda eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi olmayan eşlerden birine, bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırma imkanı da sağlanmaktadır. SGK ödeme belgesinin ibrazı halinde primleri aylık ödemelere ilave edilerek Bakanlıkça gönderilen ödenekten karşılanır. Bu destekler arasında aylık bakım ücreti, eğitim ve sağlık giderlerinin karşılanması ve çeşitli sosyal hizmetler yer almaktadır?."

Neşe Gökalp, sürekli takip ve denetim ile koruyucu ailelerin ve çocukların durumlarının izlendiğini, gerekli durumlarda müdahale edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Koruyucu Aile Sayısı Türkiye'de İlk Sırada - Son Dakika

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