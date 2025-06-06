İstanbul'da Kurban Bayramı Namazı Yoğun Katılımla Kılındı - Son Dakika
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İstanbul'da Kurban Bayramı Namazı Yoğun Katılımla Kılındı

İstanbul\'da Kurban Bayramı Namazı Yoğun Katılımla Kılındı
06.06.2025 08:22
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İstanbul'da Kurban Bayramı namazı, tarihi camilerde büyük katılım ile gerçekleştirilerek toplumsal huzur vurgulandı.

İstanbul'daki camilerde Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi.

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan, Taksim ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla birlikte camileri doldurmaya başladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de olduğu çok sayıda kişi, camiye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazıları çocuklarıyla, bazı yabancı turistler de yerel kıyafetleriyle camiye geldi.

Caminin içi bayram namazı vaktinden önce doldu, içeride yer bulamayanlar Ayasofya Meydanı'na geçerek getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu.

Namazın ardından bazı yabancı turistler, günün anısına fotoğraf çektirdi. Cemaat, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Şişli'den bayram namazı için gelen Ali Mutlu, herkesin bayramını kutlayarak, "Mutluyuz, huzurluyuz. Bu kalabalığı gördük, neşeliyiz. Rabb'im herkese bu mutluluğu, huzuru nasip etsin inşallah. İyi bayramlar diliyorum herkese. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim." dedi.

Cemaatten Metin Karakaya, Müslüman aleminin bayramını kutlayarak, "Bu sabah o kadar çok mutluyuz ki bayram namazını Ayasofya Camisi'nde kılmaya geldik. Cenabıallah herkese nasip etsin. Allahutaala bütün insanlara huzur, afiyet, bereket versin." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Gül, namaz için Ayasofya'daydı

İstanbul Valisi Davut Gül de bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Vali Gül'e İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da eşlik etti.

Namaz çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Gül, kaymakamların merkez camilerde, vali yardımcılarının da selatin camilerde vatandaşlarla bayram namazını kıldıklarını söyledi.

Gül, kendisinin de Yıldız ve Topcu'yla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldiğini ifade ederek, "Ayasofya, fethin sembolü. Bu vesileyle buraya geldik. Çıkışta da hemşehrilerimizle bayramlaştık. Bütün İstanbullu hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Şimdi herkes kurban ibadetini yapmaya gidiyor. Biz de inşallah oraya gideceğiz." diye konuştu.

Darülaceze'de programının olduğunu kaydeden Gül, gün boyu emniyet tedbirleri başta olmak üzere 7/24 devam eden kamu hizmetlerinin takipçisi olacaklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, bayram namazını Fatih Camisi'nde kıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bayram namazını Fatih Camisi'nde eda etti. Bakan Bak'a Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan eşlik etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da namaz için Fatih Camisi'ndeydi.

Namazın ardından Bakan Bak, Erbakan ve Turan, caminin imam hatibinin yanına geçerek cemaatle bayramlaştı.

Bayram hutbesinde kurban ibadetinin önemi anlatıldı

Vatandaşlar, bayram namazı için Eyüpsultan, Fatih ve Süleymaniye gibi selatin camilerinde de yoğunluğa neden olurken camilerin içine sığmayanlar avlularda namazını eda etti. Namazın ardından bayramlaşan cemaat, birbirlerine çikolata, lokum ve şeker gibi ikramlarda bulundu.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün de Süleymaniye Camisi'nde kıldığı bayram namazı sonrası cemaatle bayramlaştı.

Sultangazi'deki camilerde de Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla kılındı. Sultançiftliği Merkez Camisi ve Abuzer Camisi, bayram namazı için dolarken bazı vatandaşlar, camilerin avlusunda ya da sokakta namazını eda etti.

Namazın ardından camilerde bayram hutbesi irat edildi. Kurban ibadetinin önemine işaret edilen hutbede kurban kesiminin ve kurban eti dağıtımının usulüne uygun yapılmasının önemi vurgulandı.

Hutbede bayramların birlik ve beraberliğin güçlendirildiği günler olduğu belirtilerek, akraba ziyaretinin ve küslüklerin bitirilmesinin önemine değinildi.

Namazın ardından camilerde yapılan dualarda Gazze'ye de yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kurban Bayramı Namazı Yoğun Katılımla Kılındı - Son Dakika

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