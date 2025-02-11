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İstanbul'da Kuvvetli Kar Uyarısı

İBB AKOM, yarın İstanbul'da yoğun kar yağışları bekleniyor, buzlanma ve ulaşımda aksamalara dikkat!

11.02.2025 12:19
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın kentte kuvvetli kar geçişlerinin etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, merkezin son hava tahmin raporuna göre, kar yağışının yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlamasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yoğun kar geçişleri yaşanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Kentin Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtilen açıklamada, kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişmesinin, gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının şubat ayı ortalamasının 3 ila 6 derece altında seyredeceğinin öngörüldüğü vurgulandı.

Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulunulan açıklamada, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Buzlanmaya karşı 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araçla önlem alındı

Açıklamada, İBB ekiplerinin, kar yağışının zaman zaman etkili olduğu Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Eyüpsultan ilçeleri ile Anadolu Yakası'ın Beykoz, Şile ve Çekmeköy ilçelerinde gece boyunca çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Buzlanmaya karşı 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araçla önlem alındığı, ana yollar, meydanlar, metro girişleri, otobüs durakları ve üst geçitlerde yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldığı aktarılan açıklamada, son 24 saat içinde 3 bin 590 ton tuz ve 13 ton solüsyon kullanıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kuvvetli Kar Uyarısı - Son Dakika

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