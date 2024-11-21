İstanbul'da Kuvvetli Yağış Trafiği Felç Etti

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İstanbul'da, kuvvetli yağışın etkisiyle ana arterlerde ve ara yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kentte ara ara etkili olan yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu.

Avcılar'da kuvvetli yağış nedeniyle rögar kapakları tıkanırken, caddelerde sürücüler zorlukla ilerledi.

D-100 kara yolunda Küçükçekmece'den başlayan trafik yoğunluğu, Bahçelievler, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'e kadar devam etti.

D-100 kara yolu Kartal mevkisinde ve Sultanbeyli- Sancaktepe TEM Otoyolu'nda araçlar trafikte güçlükle seyretti.

Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde ise şiddetli yağışla birlikte rögarlardan taşan su yollara yayıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 15.25'te yüzde 80'e çıktı.

Yoğunluk Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.