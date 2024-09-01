İstanbul'da Kuvvetli Yağışlar Nedeniyle Ulaşımda Aksaklık - Son Dakika
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İstanbul'da Kuvvetli Yağışlar Nedeniyle Ulaşımda Aksaklık

İstanbul\'da Kuvvetli Yağışlar Nedeniyle Ulaşımda Aksaklık

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor. Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ'da etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bir önceki yağışta su basan Bayrampaşa Maltepe köprü altı, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Su birikintisi oluştuğu gözlenen alt geçit, daha sonra trafiğe açıldı. Yoğun yağış nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşerken, yol kenarlarında biriken sular da araçların ilerlemesine engel oluyor. Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Beyoğlu Taksim çevresinde de yağış aralıklarla etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.

01.09.2024 12:48
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ'da etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bir önceki yağışta su basan Bayrampaşa Maltepe köprü altı, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Su birikintisi oluştuğu gözlenen alt geçit, daha sonra trafiğe açıldı.

Yoğun yağış nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşerken, yol kenarlarında biriken sular da araçların ilerlemesine engel oluyor.

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Beyoğlu Taksim çevresinde de yağış aralıklarla etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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