İstanbul'da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü Kadıköy'de Gerçekleşti

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(İSTANBUL) Sabah 10.00 sıralarında İstanbul Valiliği kararıyla izinsiz yürüyüş yapılacağı gerekçesiyle ulaşıma kapatılan Taksim ve Şişhane istasyonlarında metro seferleri yaklaşık 12 saat sonra normale döndü. Polisin Taksim ve çevresinde ablukasına yol açan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü ise Kadıköy Bağdat Caddesi'nde gerçekleşti.

Metro İstanbul, saat 10.00'da İstanbul Valiliği kararıyla kapatılan M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nın 22.00 sıralarında işletmeye açıldığını duyurdu. Hem geçen hafta hem de bu hafta Taksim ve çevresinde saatlerce süren polis ablukasına yol açan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü ise Kadıköy Bağdat Caddesi'nde gerçekleşti. Kısa süren yürüyüş ve basın açıklamasından sonra dağılan gruplardan bazılarına müdahale eden polis 11 kişiyi gözaltına aldı.

2911'e muhalefetten işlem

Gözaltına alınanlara emniyette hukuk desteği veren Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi ifade işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. ÇHD açıklamasında "Gözaltına alınan 11 kişi içerisinden 3'ü çocuk büro amirliğine sevk edilirken 8 kişinin ifadesi 2911 sayılı kanuna muhalafet suçlamasıyla alındı, hastanelerden serbest bırakılacaklar. Hukuksuz yasak kararlarını tanımıyoruz, Onur Yürüyüşü engellenemez!" denildi.