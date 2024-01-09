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İstanbul'da lüks otomobil dolandırıcılarına operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da lüks otomobil dolandırıcılarına operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da lüks bir otomobil firmasının sahte internet sitesi üzerinden araç satışı gerçekleştirerek 3 milyon 226 bin TL dolandıran 9 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli suç aletleri ve elektronik cihazlar ele geçirildi. Şüpheliler, İzmir'e gönderildi.

09.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:07
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İZMİR'de lüks bir otomobil firmasına ait internet sitesinin sahtesini yaparak, araç satışı gerçekleştirdikleri 2 kişiyi 3 milyon 226 bin TL dolandıran 9 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı. Şüpheliler, İzmir'e gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yaşayan 2 kişinin, lüks bir otomobil firmasına ait internet sitesinden araç satın aldığını ancak sitenin sahte olduğunu anladıklarını ve toplam 3 milyon 226 bin TL dolandırıldıklarını belirtmesi üzerine harekete geçti. 'Phishing' yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin İstanbul'da olduğu belirlendi. Ekipler, bu sabah İstanbul'da operasyon düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 şarjör, 32 mermi, 1 kart okuyucu ve yazıcısı, 6 muhtelif banka kartı, 5 laptop, 1 hard disk, 1 tablet, 3 USB bellek, 10 cep telefonu ve 11 SİM kart ele geçirildi. Şüphelilerin İzmir'e gönderildiği bildirildi. (DHA)

İstanbul\'da lüks otomobil dolandırıcılarına operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da lüks otomobil dolandırıcılarına operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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