İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği

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Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların bir anda istasyonu kaplaması sonrasında yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici bir süre kapatıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Bir diğer açıklamada ise, "Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan son açıklamada ise "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür" ifadeleri yer aldı.