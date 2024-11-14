İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği

Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların bir anda istasyonu kaplaması sonrasında yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici bir süre kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
Bir diğer açıklamada ise, "Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan son açıklamada ise "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür" ifadeleri yer aldı.
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