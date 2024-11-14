İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği - Son Dakika
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İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği

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İstanbul'da Yenikapı metro istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü ifade edildi.

14.11.2024 08:14  Güncelleme: 08:25
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Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların bir anda istasyonu kaplaması sonrasında yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici bir süre kapatıldı.

İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Bir diğer açıklamada ise, "Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan son açıklamada ise "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği

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Son Dakika Güncel İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Gündüz:
    Aşağıda eleman yazmış hep trafik var çözüm yok diye. 20milyonluk şehir. Ne bekliyosun çorum gibi yollar boş mu olacak. Bwnce çok iyi yönetiliyor. Beğenmiyorsan memleketine dönebilirsin. 37 40 Yanıtla
  • Nicola:
    Herşey çok güzel olacak 48 28 Yanıtla
  • Emirhan Uslu:
    İstanbul yönetilemiyor maalesef. Sürekli bir sorun ulaşım araçlarında. Trafik desen kötü. Bir çözüm var mı uğraşan var mı? YOK 41 21 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Her sabah bır problem var yapamıyorlar mecdıuekoy millete azap oldu zaten merdivene binmek bir saaat:))) 40 12 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Ego azerbaycanda aramasın kimse işi var. 16 24 Yanıtla
  • Hamza Turan:
    İstanbul,da bu yakışır 26 12 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Aktroller cildirmis yine, son soluklariniz anirmaya devam edin :) 14 23 Yanıtla
  • Ali Kır:
    bunlar anca konser planı yapsınlar...ne ulaşım sorunu biter biter beka sorunu biter...bunlarin elinden kurtarsın bizi hükümet 18 14 Yanıtla
  • İdris İğneci:
    ak partinin hazırlarını yiyen bir belediye var şuan birkaç yıl icinde istanbul yasanmaz hale gelecek çunki istanbulu algı ile yonetmeye devam eden bir zihniyet var ..bu konuda çok başarılılar..birtane yapılan proje yok ,ama reklamı var ..yazık oldu güzel şehre 16 8 Yanıtla
  • Mehmet Kurt:
    nedense çok şüpheli... inşallah çamur siyaset olayı değildir.. 8 5 Yanıtla
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