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İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı

Savcılık, motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yakalama kararı talep etti.

08.12.2023 - 12:19,  Güncelleme: 12:53
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İstanbul'da motosikletli kuryeye arkadan çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında harekete geçildi. Savcılık, olay sonrası kusuru olmadığı için serbest bırakılan Mohamud hakkında yakalama kararı istedi.

KAZA AVRASYA TÜNELİ ÇIKIŞINDA MEYDANA GELDİ

Olay 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. 1'i engelli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Göçer'in ölümünden sonra bilirkişilerin ilk tespitinde kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud serbest bırakıldı. Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mohamud hakkında yeni bir değerlendirme için dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Ayrıca şüpheli Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

SAVCILIK YAKALAMA KARARI İSTEDİ

Savcılık, olaya ait yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yakalama kararı talep etti.

İMAMOĞLU: BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Öte yandan dün sosyal medya üzerinden olayın görüntülerini paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep oluyor ve serbest bırakılıyor. Göçer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim" dedi.

İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı

BAKAN TUNÇ: SUÇ İŞLEYEN KANUN KARŞISINDA EŞİTTİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konu hakkında yaptığı açıklamada, "Son çıkan görüntülere baktığımızda vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Orada bunu değerlendirecek olan Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Orada bir suç varsa bunun karşılığı olacaktır. Kim suç işlediyse kanun karşısında eşittir" dedi.

İstanbul\'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı
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SON DAKİKA: İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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