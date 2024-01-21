İstanbul\'da Müstehcen İçerikli Paylaşımlar Yapan Şüphelilere El Konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul'da ikamet eden kişilerin "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli video ve fotoğraf paylaşımları yaptıkları, Büyükçekmece'de bulunan konutta müstehcen içerikli partiler düzenledikleri ve bu partiler sayesinde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerden F.G.(32), S.G.(32) ile S.G.C.'nin (45) suç geliriyle elde ettikleri belirlenen yaklaşık 85 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince; "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapılması ve devamında haksız kazanç elde edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapılması ve devamında haksız kazanç elde edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalarda; İstanbul'da ikamet eden şahısların "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli video ve fotoğraf paylaşımları yaptıkları, Büyükçekmece ilçesinde bulunan konutta müstehcen içerikli partiler düzenledikleri ve bu partiler sayesinde haksız kazanç elde ettikleri, ayrıca basına da yansıyan Taksim Meydanı'nda yarı çıplak vaziyette para saçma konusuyla alakalı yaptıkları yayınlarda "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunu işledikleri tespit edilen 19 şüpheli şahıs 28.12.2023 tarihinde yapılan operasyonla yakalanmış, adli makamlara sevk edilen 19 şüpheli şahıstan F.G. isimli şahıs tutuklanmış, diğer 18 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

Çalışmaların devamında; F.G.(32), S.G.(32) ile S.G.C.(45) isimli kadın şahsın "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçuna karıştıkları tespit edilmiş, şüpheli şahısların suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına 19.01.2024 tarihinde el koyma kararı alınmış, piyasa değerinin yaklaşık 85 Milyon TL olan; İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 adet araca ve 3 şüpheli şahsın banka ve elektronik para hesaplarına el konulmuştur."