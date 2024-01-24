İstanbul\'da Okul Bahçeleri ve Kütüphaneler Yarıyıl Tatili Boyunca Öğrencilere Açık

İSTANBUL'DA yarıyıl tatili boyunca okul bahçeleri ve kütüphaneler hafta içi saat 09.00- 16.00 saatleri arasında öğrencilere açık olacak. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Bu uygulamayla farklı bir Şubat tatili yaşıyoruz. Okul bahçelerimiz her zamankinden daha cıvıl cıvıl, öğrencilerimizle doldu taştı. Velilerden de çok güzel ve olumlu dönüşler alıyoruz. Gönül rahatlığıyla, güvenli bir ortamda çocuklarının vakit geçirdiklerinden emin oldukları için onlar da çok mutlularö dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulama ile okul bahçeleri ve kütüphaneler yarıyıl tatili boyunca hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında öğrencilerinin kullanımına açık hale getirildi. Uygulama kapsamında okul bahçeleri çocukların eğlenerek öğrenmesine katkı sağlayacak halde yeniden düzenlendi. Yerini dijital oyunlara bırakan çatlak patlak, istop, çömlek, beştaş, altın bilezik, köşe kapmaca, mendil kapmaca, seksek, yağ satarım bal satarım, gibi birçok geleneksel çocuk oyununun yaşatılması için hayata geçirilen uygulama sonrası Küçükçekmece Göktürk İlkokulu'nda da öğrenciler tatil günlerini okul bahçesinde oyunlar oynayarak, kütüphanede kitap okuyarak geçiriyor. Göktürk İlkokulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, oyunlar oynayan öğrencilerle bir araya geldi, velilerle sohbet etti.

"OKUL BAHÇELERİMİZ ÖĞRENCİLERLE DOLDU, TAŞTI"

Uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "İstanbul'umuzda 19 Ocak itibariyle 3 milyon öğrencimiz karnelerini aldılar. 15 günlük bir ara tatilimiz var. Bu tatilde çocuklarımızın özellikle tabletten, bilgisayardan ve internetten uzak durmalarını, uzun süre vakit geçirmemelerini istiyoruz. Bu vesileyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir karar aldık. Hafta içi saat 09.00-16.00 saatleri arasında İstanbul'daki tüm okul bahçelerini öğrencilerimize açtık. Anneler, babalar, velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını okul bahçelerine gönderiyorlar. Burada keyifli, eğlenceli sportif aktivitelerle güzel vakit geçiriyorlar. Dilerler ise okul kütüphanesinde kitap da okuyabiliyorlar. Çeşitli etkinliklerle, arkadaşlarıyla mahalledeki çocuklar buluşuyorlar. Çocuklarımız burada maç yapıyorlar, satranç oynuyorlar, geleneksel oyunlarımızı oynuyorlar. Aslında oyunlar çocuklar için vazgeçilmez bir an. Bu oyunlarla birçok davranışı geliştiriyorlar, paylaşım yapmayı öğreniyorlar. Bu vesileyle farklı bir Şubat tatili yaşıyoruz. Okul bahçelerimiz her zamankinden daha cıvıl cıvıl, öğrencilerimizle doldu taştı. Velilerden de çok güzel ve olumlu dönüşler alıyoruz. Gönül rahatlığıyla, güvenli bir ortamda çocuklarının vakit geçirdiklerinden emin oldukları için onlar da çok mutlular" dedi.

'BİR SÜRÜ YENİ OYUN GELDİ OKULA"

Tatil gününü okulda geçiren öğrencilerden Duru Işık, "7 yaşındayım. İkinci sınıfa gidiyorum. Çok mutluyum tatilde olduğum için. Bu tatilde kardeşlerimle ilgileniyorum, onlarla oynuyorum. Bugün de okula geldim. Burada çok güzel şeyler olacak eminim. Bir sürü yeni şey geldi, oyunlar oynayabileceğiz. Basketbol, futbol, seksek, satranç gibi bir sürü oyun var dışarıda. Ben şimdi burada 'Uzay Kaşifleri' kitabını okuyorum. Uzaya giden Türk'ü de izledim. Adı Alper'di. Çok heyecanlandım" diye konuştu.

'FUTBOLCU OLMAK İSTEDİĞİM İÇİN BAHÇEDE FUTBOL OYNAYACAĞIMö

Tatil gününü okulda geçiren öğrencilerden Berat Enes, "Derslerim iyi, hepsi beş. En çok ingilizce ve matematik derslerini seviyorum. Tatil planlarım var. Yazlığa gideceğiz, top oynayacağım. Bugün de okulda küp oynuyorum, kitap okuyorum. Satranç oynuyorum. Bugün okulda arkadaşlarımla buluştuk. Yeni oyunlar var; futbol, basketbol, seksek, labirent gelmiş. Ben de futbolcu olmak istediğim için bahçede futbol oynamak istiyorumö dedi.

'BURASI ÇOK GÜZEL OLMUŞ SANKİ CENNET GİBİö

Tatil gününü okulda geçiren öğrencilerden Emirhan Kulta ise, "Okulumuzdaki bütün oyunlar çok güzel ve buradaki akıl oyunlarımız, maçlarımız her şeyimiz çok güzel. Ben de bu okulda okuyorum. Burası çok güzel olmuş, sanki cennet gibi. Okullar her şeydir. Ben de bugün okula geldim. Çünkü arkadaşlarımı ve müdürümü özledim. Ben burada en çok futbol oynamayı seviyorum. Çünkü dünyaca en sevilen şey futboldur. Derslerim de iyi. Bir tane iyi puanım var, gerisi çok iyi. Ben de tatilde kitap okuyup, ders çalışacağım. O iyi olan puanı geliştirmem lazım. Onu geliştirerek, kendimi çalıştırarak bütün puanlarımı çok iyiye çevirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARI EVDE TUTMAK İMKANSIZ"

Anne Bahar Tutçugil, "Tatil olmasına rağmen okuldayız çünkü okulumuz güzel, bahçemiz müsait. Çocukları evde tutmak imkansız. Alışveriş merkezleri zaten gidilecek yer değil. Burayı seviyoruz, güvenli. Üç çocuğum var. Oğlumu buradan mezun ettim, kızım okuyor. Küçük çocuğum da anaokuluna gidiyor. Çocuklar gelip sürekli burada oynuyorlar. Sokak aralarında oynamak zaten artık imkansız. Burası o açıdan çok güzel" dedi.