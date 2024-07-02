İstanbul'da ölümlü kaza sonrası ABD'ye kaçırılan anne Türkiye'ye iade edilmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da ölümlü kaza sonrası ABD'ye kaçırılan anne Türkiye'ye iade edilmeyecek

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra oğluyla birlikte ABD'ye kaçan anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iade duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tok'un avukatı, Türk hukukuna göre cezanın en az 1 yıl hapis cezası öngördüğünü savunarak iadesine karşı çıktı. Savcı ise Tok'un suç mahallindeki delilleri yok etme ve karartma konusunda ek iddiaların olduğunu belirtti. Hakim, Türkiye'den açıklayıcı ek bilgilerin istenmesi için duruşmayı erteledi ve Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

02.07.2024 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve ardından Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanan anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iade duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tok, Boston'daki John Joseph Moakly Adliyesi'nde ikinci kez "iade" duruşmasına çıktı.

Duruşmada Eylem Tok'un avukatı, ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşmasına göre müvekkilinin teslim edilmesi için Türk hukukuna göre cezanın en az 1 yıllık hapis cezası öngörmesi gerektiğini savunarak, Tok'un iadesine karşı çıktı ve kefaletle serbest bırakılması için yeni bir dilekçe sunacaklarını söyledi.

Savcı Kristen Kearney da ABD Dışişleri Bakanlığından geçen hafta dava için gönderilen görüşe atıfta bulunarak, Türk makamlarının Eylem Tok'un suçluya yardım etmenin dışında suç mahallindeki ilgili delilleri yok etme, karartma veya değiştirme konusunda ek iddiaları gündeme getirdi.

Ek iddianamedeki bilgilerin "suçun kapsamını çok daha genişlettiğinin" anlaşıldığını belirten Kearny, Tok'un olay yerinde kurbanın telefonunu alıp güvenlik görevlilerine teslim etmediğini, Cihantimur'u ve yanındakileri olay yerinden uzaklaştırarak yetkililerin alkol testi yapmasını engellediğini vurguladı.

Olaydan sonra Tok'un oğlu Cihantimur'un yanındakilere ve ailelerine kazayla ilgili konuşmamaları gerektiği konusunda yönlendirme yapmaya çalıştığını belirten Kearney, "Bütün bunlarla (Türkiye) hükümet bunun kapsamını daha iyi anladı ve iddianameyi genişleterek ikinci suçlamaya devam etmeyi seçti." dedi.

Duruşmaya bakan hakim Donald L. Cabell, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut iade anlaşması çerçevesinde Türkiye'den açıklayıcı ek bilgilerin istenmesi, savunma ve savcılık makamlarının iddialarının incelenmesi için duruşmayı erteledi.

Cabell, ağustos ayı içinde bir tarih belirlenmesi için tarafları birbiriyle iletişime geçmeye çağırarak, bu süre içinde Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Haziran'da Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine yönelik görüş ortaya koymuştu.

Mektupta, "Türkiye hükümetinden gayri resmi alınan yeni bilgilere dayanarak" Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtilmiş ve "(ABD) Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin başlangıçta iadesini talep ettiği Eylem Tok'a ilişkin her iki suçun da ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını belirlediğini unutmayın." ifadesine yer verilmişti.

Tok'un başlangıçta, "yalnızca bir suçluyu koruma suçlamasının değerlendirilmesi üzerine" mahkemeye gönderilmesi gerektiğinin düşünüldüğü belirtilen mektupta, ancak Türkiye'nin sunduğu yeni bilgilerde, "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçların da işlendiğinin anlaşıldığı aktarılmıştı.

Eyüpsultan'daki kaza

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.

Kaynak: AA

Eylem Tok, İstanbul, Türkiye, trafik, Hakim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da ölümlü kaza sonrası ABD'ye kaçırılan anne Türkiye'ye iade edilmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:08 Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede Birçok kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
00:27 Suriye’deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede Suriye'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede
00:04 Kabine’de iki değişiklik Özhaseki’nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca’nın yerine Kemal Memişoğlu Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu
23:02 Dışişleri’nden Suriye’nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama
22:17 Suriye’de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü
00:55 Penaltılarda Slovenya’yı 3-0 yenen Portekiz, çeyrek finalde Fransa’nın rakibi oldu Penaltılarda Slovenya'yı 3-0 yenen Portekiz, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu
00:33 Onu hiç böyle görmediniz Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı Onu hiç böyle görmediniz! Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı
23:42 Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek Galatasaray’a imza atan Batshuayi’den olay açıklama Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek! Galatasaray'a imza atan Batshuayi'den olay açıklama
23:12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti
22:48 Bakanlık harekete geçti Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak Bakanlık harekete geçti! Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak
22:18 Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış! İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı
21:57 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler yorumu: Oynatmamak mümkün değil Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler yorumu: Oynatmamak mümkün değil
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 04:56:15. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da ölümlü kaza sonrası ABD'ye kaçırılan anne Türkiye'ye iade edilmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement