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İstanbul'da Otobüslerde Kış Lastiği Denetimi: Bir Firmaya 2 Bin 568 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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İstanbul'da Otobüslerde Kış Lastiği Denetimi: Bir Firmaya 2 Bin 568 TL Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası otobüslerde kış lastiği denetimi yaptı. Denetimler sırasında kış lastiği kuralına uymayan bir firmaya 2 bin 568 lira ceza kesildi. Ayrıca, otobüslerin kış lastiklerini kontrol eden ekipler, yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu ve broşür dağıttı.

29.12.2023 - 17:13,  Güncelleme: 17:18
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası otobüslerde kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği kuralına uymayan bir firmaya 2 bin 568 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası otobüslerde kış lastiği denetimi yapıldı. Otobüslerin kış lastiklerini kontrol eden ekipler, yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulundu; broşür dağıttı. Denetimler sırasında bir otobüsün lastiklerinin yasal sınırın altında bulunduğunu farkeden polis ekipleri, otobüs firmasına 2 bin 568 lira para cezası kesti.

"DAHA SIKI TUTULMASI GEREKİYOR"

Otobüs şoförü Dilek Başoğlu, "Çok üzücü bir olay yaşadık inşallah bir daha yaşanmaz. Güvenli sürüş tekniklerinin bilinmesi gerekiyor. Denetimlerin daha sıkı tutulması, şoförlerin kontrol edilmesi gerek, takografa daha çok dikkat edilmesi gerek. Uykularını bol alsınlar, süreleri boyunca kullansınlar ve başkasının da kartını kullanmasınlar" diye konuştu.

İstanbul\'da Otobüslerde Kış Lastiği Denetimi: Bir Firmaya 2 Bin 568 TL Cezai İşlem Uygulandı
Kaynak: DHA
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