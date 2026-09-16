İstanbul’da palamut bereketi - Son Dakika
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İstanbul’da palamut bereketi

İstanbul’da palamut bereketi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYÖN) tarafından işletilen Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yeni avlanma sezonu palamut bolluğuyla başladı. Genel av yasağının sona erdiği 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren bir hafta içinde bin 850 ton balık halde satışa sunuldu. Geçen yılın aynı döneminin iki katı olan bu miktarın yüzde 48'ini (904 ton) palamut, yüzde 29'unu (552 ton) hamsi oluşturdu.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYÖN) tarafından işletilen Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yeni avlanma sezonu palamut bolluğuyla başladı. Genel av yasağının sona erdiği 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren bir hafta içinde bin 850 ton balık halde satışa sunuldu. Geçen yılın aynı döneminin iki katı olan bu miktarın yüzde 48'ini (904 ton) palamut, yüzde 29'unu (552 ton) hamsi oluşturdu.

Avrupa'nın en büyük su ürünleri hali Gürpınar, 2026 avlanma sezonuna rekor artışla başladı. 1-7 Eylül 2026 tarihleri arasındaki ilk bir haftalık verilerde toplam su ürünü miktarı önceki yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarak 1 milyon 850 bin kilogramı aştı, denizlerdeki bereketi sofralara taşıyan palamut ise önceki yılın ilk bir haftasına göre 100 kat arttı.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nin 1-7 Eylül 2026 verilerine göre, sezonun en dikkati çekici yükselişi palamutta yaşandı. 2025 yılının aynı haftasında 9 bin 37 kilogram işlem gören ve toplam arzın yalnızca yüzde 0,98'ini oluşturan palamut, bu sezon yükselişle 903 bin 952 kilograma ulaştı. Toplam balık arzının yaklaşık yarısını tek başına sırtlayan palamut, tezgahların açık ara en çok ilgi gören türü oldu.

Geçen sezonun ilk haftasında 154 bin 60 kilogram olan hamsi miktarı, 2026'nın ilk haftasında 552 bin 227 kilograma çıkarak genel dağılımda yüzde 29,30'luk pazar payına ulaştı.

İlk 7 günlük verilere göre, öne çıkan balık miktarları ve dağılımı şöyle sıralandı:

Ürün

2026

2025

Miktar (kg)

%

Miktar (kg)

%

PALAMUT

903.952,20

47,97

9.037,60

0,98

HAMSİ

552.227,00

29,30

154.060,00

16,75

İSTAVRİT

76.445,00

4,06

226.005,00

24,57

SARDALYA

48.813,00

2,59

104.787,00

11,39

MEZGİT

47.585,00

2,53

84.193,00

9,15

TEKİR

44.247,00

2,35

32.294,00

3,51

LEVREK

35.970,00

1,91

48.430,00

5,27

ÇİPURA

35.050,00

1,86

48.340,00

5,26

MIRLAN

27.578,00

1,46

50.942,00

5,54

SOMON

20.387,00

1,08

24.474,00

2,66

DİĞER

92.204,65

4,89

137.226,75

14,92

TOPLAM

1.884.458,85

100,00

919.789,35

100,00

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Balıkçılık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul’da palamut bereketi - Son Dakika

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