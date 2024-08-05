İstanbul\'da park halindeki motosikletleri çalan şüpheli yakalandı

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Bu sapıklar yüzünden Türkiye\'nin dışarıdaki imajı yerle bir oluyor

İSTANBUL'da bir günde park halindeki iki motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte motosiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bulunan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Eyüpsultan'da 28 Temmuz Pazar günü V.Y.'ye ait motosiklet park edildiği yerden çalındı. Olaydan birkaç saat sonra ise bu kez Zeytinburnu'nda İ.Ü.'ye ait motosiklet park edildiği yerden çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olaylarla ilgili başlattıkları çalışmada çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler yaptıkları incelemeler sonucunda güvenlik kamerasında iki şüpheli belirledi. Görüntülerde motosikletle olay yerine gelen şüphelilerden birinin kendi aracından inerek çalacağı motosiklete bindiği görüldü. Birlikte çalacakları motosikleti iten şüpheliler daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettiği şüphelilerden A.Ö.'yi (22) gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 11 suç kaydı olduğu belirlendi. Çalınan motosikletler ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.