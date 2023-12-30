İstanbul\'da Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anmak için yürüyüş düzenledi.

Bayrampaşa'daki Yahya Kemal Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankartla Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan dernek başkanı Hakan Sulu, sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Can Ataklı'ya tepki gösterdi.

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Sulu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ona bu lafın hesabını soracaktır. Biz hiç kimseye hesap sorma makamı değiliz ama varsa biraz yüreği gelsin yüzümüze desin ki biz de ona bir cevap verelim. 12 kahraman evladımızı toprağa verirken bize bu acıyı yaşatan terör örgütüne diyoruz ki 'Bir ölür bin diriliriz. Biz Türk'üz, Türk askeriyiz." ifadelerini kullandı.

Avukat Göktuğ İbret de 12 askerin şehit olmasının Türk toplumunu derinden sarstığını söyledi.

Şehitlerin acısının yaşandığı süreçte başka bir üzücü hadiseyle daha karşılaştıklarını dile getiren İbret, "Türk halkının tek yürek olduğu, şehitlerimizin kanlarının bu vatan topraklarının bekası için aktığı bir düzende, acısının telafisi mümkün olmayan şehidimizin babasının en ufak yakarışına dahi tahammülü olmayan Can Ataklı'yı esefle kınıyor, yaptığı açıklama için ayrıca özür bekliyoruz." diye konuştu.

İbret, Ataklı hakkında başlatılan soruşturmanın takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.