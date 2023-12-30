 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anmak için yürüyüş düzenledi.

İstanbul\'da Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi
30.12.2023 - 17:18,
Abone Ol

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anmak için yürüyüş düzenledi.

Bayrampaşa'daki Yahya Kemal Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankartla Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan dernek başkanı Hakan Sulu, sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Can Ataklı'ya tepki gösterdi.

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Sulu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ona bu lafın hesabını soracaktır. Biz hiç kimseye hesap sorma makamı değiliz ama varsa biraz yüreği gelsin yüzümüze desin ki biz de ona bir cevap verelim. 12 kahraman evladımızı toprağa verirken bize bu acıyı yaşatan terör örgütüne diyoruz ki 'Bir ölür bin diriliriz. Biz Türk'üz, Türk askeriyiz." ifadelerini kullandı.

Avukat Göktuğ İbret de 12 askerin şehit olmasının Türk toplumunu derinden sarstığını söyledi.

Şehitlerin acısının yaşandığı süreçte başka bir üzücü hadiseyle daha karşılaştıklarını dile getiren İbret, "Türk halkının tek yürek olduğu, şehitlerimizin kanlarının bu vatan topraklarının bekası için aktığı bir düzende, acısının telafisi mümkün olmayan şehidimizin babasının en ufak yakarışına dahi tahammülü olmayan Can Ataklı'yı esefle kınıyor, yaptığı açıklama için ayrıca özür bekliyoruz." diye konuştu.

İbret, Ataklı hakkında başlatılan soruşturmanın takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Irak, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika


18:18
Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
17:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04
İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
16:49
Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında

Son Dakika
18:18 Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Aralık ayında açlık sınırı 14 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 47 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 18:29:15. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement