İstanbul\'da PKK/KCK Operasyonu: 13 Gözaltı

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik 10 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, geçmiş dönemde Suriye'de silahlı ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TDÖ yapılanmasına bağlı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ve legal görünümlü faaliyetler yürüten ANYAKAY-DER isimli yapının İstanbul'daki faaliyetlerine odaklanıldı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, 10 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonun, terör örgütü mensuplarını sahiplenme ve örgütsel faaliyetlerin devamlılığını sağlama girişimlerinin önlenmesine yönelik olduğu belirtildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir" denildi.