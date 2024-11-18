İstanbul'da PKK'ya Yönelik Operasyonda 10 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK'ya Yönelik Operasyonda 10 Gözaltı

İstanbul\'da PKK\'ya Yönelik Operasyonda 10 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PKK'nın gençlik yapılanması YCWK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen korsan gösterilere ve molotoflu saldırılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli yakalandı.

18.11.2024 10:49  Güncelleme: 10:52
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İSTANBUL'da PKK'nın gençlik yapılanması YCWK'nın talimatıyla korsan gösteri yapıp pankart asan, Beyoğlu Belediyesi'ne ait bir adrese de molotof kokteyli atan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması YCWK'nın talimatıyla 27 Ekim'de Esenyurt'ta pankart astığını, 4 Kasım'da ise, Esenyurt Yenikent Mahallede korsan gösteri yapıldığını belirledi. Ekipler, çalışmalarını derinleştirince 8 Kasım'da Bağcılar'da düzenlenen korsan gösteri yürüyüşüyle aynı gün Beyoğlu'nda belediyeye ait Yenişehir Semt Konağı'na yönelik düzenlenen molotoflu saldırının da aynı talimatla gerçekleştirdiğini tespit etti. Sancaktepe Sarıgazi Erdal Sokak'ta da PKK/KCK lehine slogan atarak havai fişek patlatan grubun da YCWK'nın talimatıyla hareket ettiğini saptayan ekipler, Cumartesi günü İstanbul ve Kars'ta şüphelilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da PKK'ya Yönelik Operasyonda 10 Gözaltı - Son Dakika

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