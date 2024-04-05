İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, belediye, bayram tatilinin güvenli ve huzurlu geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 10-12 Nisan'da, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak.
Bayramda ayrıca İETT, gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.
Metro İstanbul'da seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00-00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
12 Nisan cuma günü, M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/ Bağcılar, M2 Yenikapı- Hacıosman, M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar- Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız- Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.
Şehir Hatları'nda ise sefer tarifesinde yer alan "Pazar/Resmi Tatil" günleri tarifesi uygulanacak. İBB Deniz Taksiler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz - Son Dakika
Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Havva Özen, kabir ziyaretine giderken üç çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Köpeklerin sahibi gözaltına alındı. Ölen kadının oğlu, köydeki çobanların uyarılara rağmen tedbir almadığını belirterek yetkililerden gereken önlemlerin alınmasını istedi.
Kdz. Ereğli'de itfaiye ekipleri, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde ilçedeki özel kurumlarda eğitim gören özel bireyleri ağırladı. Özel çocuklar, bir de yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürlüğü, özel bireyleri itfaiyeci olarak ağırlayarak, çalışmaları hakkında sunum yaptı ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Günün sonunda ise özel itfaiyecilere mantı ikramında bulunuldu.
AK Parti'den Rize'nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı seçilen Ömer Altun, görevi AK Partili Osman Haşimoğlu'dan devraldı. Altun, belediye binasında düzenlenen törende, emeklerinden dolayı Osman Haşimoğlu'na teşekkür etti.
Elazığ'da 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mazbatasını aldı. Şerifoğulları, seçim sonuçlarının demokrasi zaferi olduğunu belirterek, şehre yapacakları hizmetlerin gururuyla çalışacaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?