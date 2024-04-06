İstanbul\'da Ramazan Bayramı tatili boyunca hava durumu

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatili boyunca havanın genellikle parçalı bulutlu, yarın ise çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek Marmara Bölgesi'nde hafta başından itibaren parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova çevrelerinin yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.
Bölge genelinin 8 Nisan Pazartesi günü parçalı bulutlu olacağı, Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın birinci günü bölge genelinin parçalı bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Mega kent için en düşük ve en yüksek sıcaklıklar
İstanbul'da, bayram tatili süresince genellikle parçalı bulutlu, pazar günü ise çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava öngörülüyor.
Mega kent için en düşük ve en yüksek sıcaklıkların pazar 11 ila 17, pazartesi 10 ila 19, salı 9 ila 20, çarşamba 10 ila 21, perşembe 10 ila 22, cuma 11 ila 24 derece olması bekleniyor.
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Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Van'daki otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Van'dan İstanbul, İzmir ve Antalya'ya bilet fiyatları bin 300 lirayken, Ankara'ya biletler ise bin lirayı buluyor. Otogardaki yoğunluğun bayramın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Esentepe Mahallesi'ne sağlık ocağı, kütüphane, parklar yeni yollar gibi birçok hizmetin yapıldığını söyleyerek çok yakında bir de okul yapacaklarının müjdesini de verdi.
Çorlu Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği iftar programında, Tasavvuf müziği konseri eşliğinde yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladı. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ramazanda birlik ve beraberlik içinde iftar programlarının devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Sarıkurt ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını teslim aldı ve yeni dönemde birlikte çalışacakları meclis üyelerine başarılar diledi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda 2,27 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürülerek sorgulanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve vatandaşın seçimlerde kendilerine ihtar verdiğini söyledi.
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