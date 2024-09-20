İstanbul\'da Sağanak ve Gök Gürültülü Yağmur Uyarısı

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul için cumartesi saat 17.00'ye kadar aralıklarla devam edecek sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı yaptı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bölgesel olarak başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı ve yerel olarak kuvvetli şekilde (15-35 kg/m2) etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Güne 19°C civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte Çatalca ve Silivri'nin kuzey bölgelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak yağmurlu, diğer yerlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlandı. Halen bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli, gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz kıyısında çok kuvvetli yağış bekleniyor

Cumartesi akşam saatlerine kadar görülecek yağışların şehir merkezine kuvvetli (20/40kg/m2), Karadeniz kıyısı olan kuzey bölgelerde çok kuvvetli (40/70kg/m2) olabileceği öngörülürken sıcaklıkların 20-23°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.

AKOM değerlendirmesine göre, sonbahar mevsiminde kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle yağışın şiddeti ve miktarı artacağı için sel ve taşkın hadiselere meydana gelebiliyor. Deniz suyu ile hava sıcaklığının dengeye geleceği aralık ayına kadar sonbahar yağmurlarının görülmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3°C altında, 22-30 Eylül tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ile 1-3°C üzerinde seyretmesi öngörülüyor.