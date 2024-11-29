İstanbul'da Sahte İçki Faciası: 3 Ölü, 11 Zehirlenme - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte İçki Faciası: 3 Ölü, 11 Zehirlenme

İstanbul\'da Sahte İçki Faciası: 3 Ölü, 11 Zehirlenme

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Emre K., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı ve toplamda 410 litre sahte içki ele geçirildi.

29.11.2024 10:12  Güncelleme: 10:16
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İstanbul'da sahte içkiden 11 kişinin zehirlendiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yakalanarak adliyeye sevk edilen Emre K. (30), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

İstanbul'un Beyoğlu, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı 11'e yükseldi. Zehirlenen kişiler hastanelerde tedavi altına alındı ancak Murat Calp, Erdoğan Tarhan ve Bekir Baybars yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Osman Şentürk (67), Umut Calp, Şaban Olcay Ülker, Sibel Lupu, Berat İşleyen, Natalya Minyanova, Erdal Çilek ve Hasan Günhan'n ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Öte yandan olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden kişilerin sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu'ndan temin ettikleri belirlendi. Şişli Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen iş yerine yönelik düzenlenen operasyonda Ergün A. (46) ve Emrah A. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu'nda ise motosikleti ile sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen şüpheli Emre K. (30) müşteri gibi alkol siparişi verilerek suçüstü yakalandı.

410 LİTRE ETİL-METİL ALKOL BULUNDU

Şüphelinin motosikleti ve Şişli Eskişehir Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramalarda yüklü miktarda sahte alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 410 litre etil-metil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 6 anason, çok sayıda üzerinde bandrol bulunmayan kaçak puro ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Beyoğlu'nda yakalanan Emre K.'nın çıkartıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Zehirlenen 8 kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte İçki Faciası: 3 Ölü, 11 Zehirlenme - Son Dakika

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